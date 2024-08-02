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北市補助翻倍促青年求職 交通費年省至少2400元

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市青年局照顧青年職涯發展，即日起推出共享運具及大眾運輸補助加碼，每月至少補助市值1200元交通成本，一年補助次數將翻倍成2次或4次。本報系資料照／記者蘇健忠攝影
台北市青年局照顧青年職涯發展，即日起推出共享運具及大眾運輸補助加碼，每月至少補助市值1200元交通成本，一年補助次數將翻倍成2次或4次。本報系資料照／記者蘇健忠攝影

台北市長蔣萬安上任後，重視青年職涯發展，台北市青年局即日起推出共享運具及大眾運輸補助加碼，提供青年尋職的交通補助每月價值至少1200元，補助次數將翻倍，一年最多2次，弱勢青年最高更可獲4次補助，即日起受理申請至年底，預算500多萬元，用罄為止，預期4000人次受惠，盼減少青年尋職的交通成本負擔。

青年局7月起接手台北市就服處「共享運具（機車）時數券／折價券及大眾運輸工具補助計畫」，8月升級為2.0版，適用對象從原本15歲至29歲，調整為18歲至29歲，三大加碼重點包含放寬申請條件，除設籍北市的求職青年，再納入台北在學且藉由台北青年職涯發展中心提供實習職缺來參與者。

二是補助次數增加，青年局考量青年平均尋職時間約2個月，補助從1個月加碼至2個月，符合資格者可擇一領取共享運具券（GoShare、iRent、WeMo）或大眾運輸補助（基北北桃都會通），每月至少補助市值1200元交通成本。三是加大力度支持弱勢青年，北市低收入戶或中低收入戶最高可領取4個月。

青年局職涯科科長楊銘澤表示，此次加碼補助，希望不只提供設籍北市者，更包含所有希望在台北發展的有志青年、甚至弱勢朋友，都能享有實質平等機會。他鼓勵青年及早做好職前準備，盼透過交通補助，減輕青年參與職場實習的負擔。

青年局提醒，現正值畢業求職潮，符合條件的青年可把握機會，積極申請補助，詳情可至青年局官網查詢，或電洽台北青年職涯發展中心02-2395-8567、青年局職涯支援科02-2351-4078轉分機1311。

職涯發展 青年

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