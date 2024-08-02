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新北再生粒料 被指去化成效不彰

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北焚化爐產出底渣，經熟化、分篩後即為「再生粒料」，可回填基地開挖或鋪路使用。本報資料照片
新北焚化爐產出底渣，經熟化、分篩後即為「再生粒料」，可回填基地開挖或鋪路使用。本報資料照片

新北焚化爐產出底渣，經熟化、分篩後即為「再生粒料」，可回填基地開挖或鋪路使用，審計部報告指出，去年市府決標工程件數僅7.26%用到再生粒料，不利去化。新北環保局回應，非每項工程都能使用再生粒料，新北去年產出11萬公噸、去化14萬公噸，首度使用超過產出。

審計部報告指出，新北環保局將轄內新店、樹林以及八里等3座垃圾焚化廠產生底渣，經破碎、篩分等方式產製底渣再生粒料，年產量約為12萬公噸，製作多元化產品供轄內公共工程使用。去年度1至8月市政府所屬機關使用再生粒料產品工程，只有占同期間決標工程件數的 7.26%，新北去化成效欠彰。

新北環保局指出，焚化再生粒料使用用途及用地限制，非每項工程均可使用焚化再生粒料，規定是用於基地填築、路堤填築、港區填築、道路級配等；使用地點則不能位於水源水質保護區、自然保留、保護區等。

環保局指出，為推動焚化再生粒料應用於公共工程，市府已成立跨局處推動平台，由副市長主持會議，去年總去化達14萬餘噸，較當年產出量11萬餘噸，約多去化3萬公噸。

環保局說，新北市已訂「新北市氣候變遷因應行動自治條例」，目前正在議會審議中，待通過後，將再行訂定焚化再生粒料使用用途及摻配比例，以利工程主辦單位辦理。

環保局也正建置「焚化再生粒料追蹤管理平台」，目前已完成廠商遴選，正在系統開發階段，開發完成後將可更有效掌控工程使用情形，再提升去化量能並有效追蹤焚化再生粒料流向。

公共工程 環保局

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