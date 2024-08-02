雙北公車鬧司機荒 退休潮恐更缺

雙北公車駕駛缺工潮難解，60歲以上司機占比北市約17.43%、新北14%，業界憂心，退休潮讓司機更缺，北市公運處指出，公車駕駛薪資會列為今年的重點審查項目，新北交通局指出，各家業者都有朝增加薪資、改善駕駛環境吸引招募。

台北市15家公車業者共缺1449位駕駛員，缺額約占27%，其中60歲以上駕駛約17.43%，屆齡退休者8年內將少925名駕駛員。新北公車駕駛缺額約514人，缺額約占17%，其中60歲以上為336人，占比約14%。

首都客運總經理李建文表示，缺少駕駛員公車班次就會拖班，甚至無法發車，業者都在努力改善勞動條件，包括減少工時、增加休息時間，整建洗手間、休息室、機車棚等。

他說，桃園已調高駕駛員薪水1萬元，今年為運價調整年，希望調幅不要低於其他縣市，幫台北市公車業者調薪，「薪水不一定能解決所有問題，但薪水不好不可能留住司機。」

北市公運處回應，業者會先討論運價要如何調整，市府不會介入，目前還未收到運價檢討方案，未來公車公會提報後，公運處會計算、審核經營成本等數據與合理性，至於公車駕駛薪資，也會列為今年重點審查項目。

公運處業務稽查科長郭献文回應，考量汽車運輸業駕駛人力不足現象影響產業發展，中央2020年7月起有條件放寬汽車運輸業所屬逾65歲大型車職業駕駛人，可依規定申請換發大型車職業駕駛執照至年滿68歲止。

郭献文說，會持續透過不同措施與策略徵才、育才，吸引民眾加入客運駕駛服務行列，同時改善公車營運環境、駕駛員勞動條件，留任適職駕駛，包括協助業者擴大招募、補貼業者投保等，並依實際乘車需求調整服務水準，檢討無效率路線或班次。

新北交通局表示，為增加駕駛員應徵，目前各家業者都有朝增加薪資，改善駕駛休息環境品質來吸引招募。

至於延長年齡部分，尚未進行相關討論，但若中央有規定，也會先照這個進行。