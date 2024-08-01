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北市去年獲「招商王」、「還債王」 數據曝光
台北市秘書長李泰興率領北市府財政局長胡曉嵐、觀光傳播局長王秋冬等辦理促參案件市府人員，今天拜會台中市府秘書長黃崇典，雙方就衛福長照、綠能環保、文化產業發展等議題互相交流。李泰興說，台北市112年招商民間投資金額270億元，為全國地方政府之冠。
另外，胡曉嵐表示，台北市及台中市112年皆獲得財政部促參業務考核優等，戮力開源節流，加速推動公共建設。去年台北市還債92億元，更拿下6都第一。
她說，為達2050年減碳淨零政策目標，北市府也著手規畫「台北市綠能循環園區興建營運移轉案」，希望能夠藉由本次參訪台中綠能生態園區，彼此交流綠能發電的經驗。
李泰興也藉此機會邀請台中市政府組隊報名2025雙北世界壯年運動會，共同透過運動感受雙北城市之美。
李泰興表示，截至113年7月，北市府獲財政部核定民間投資金額為194億餘元，為鼓勵市府同仁持續積極推動促參招商，乃參訪台中市政府，希借鏡台中市立老人復健綜合醫院及台中市立綜合長照機構等兩案成功招商經驗，作為北市府接下來推出「台北市秀山長照園區開發案興建營運移轉（BOT）案」之參考。
財政局表示，此次與台中市政府機關進行業務交流，透過跨局處參訪，促進雙方在各項業務共同進步與合作。未來也將藉由蔣萬安市長帶領的「台北隊」，從宏觀產業環境，落實到在地促參業務，帶動整體經濟發展，持續打造台北市成為未來之都。
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