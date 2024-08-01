快訊

Live／麟洋配戰局膠著 對抗泰國組合第二局11:10領先

北市市民大道下驚見男屍！疑街友死亡多時 全身腫脹發黑

兒少性侵案可報機構名…這4字沒釐清 媒體還是集體噤聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市去年獲「招商王」、「還債王」 數據曝光

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安。圖／聯合報系資料照
台北市長蔣萬安。圖／聯合報系資料照

台北市秘書長李泰興率領北市府財政局長胡曉嵐、觀光傳播局長王秋冬等辦理促參案件市府人員，今天拜會台中市府秘書長黃崇典，雙方就衛福長照、綠能環保、文化產業發展等議題互相交流。李泰興說，台北市112年招商民間投資金額270億元，為全國地方政府之冠。

另外，胡曉嵐表示，台北市及台中市112年皆獲得財政部促參業務考核優等，戮力開源節流，加速推動公共建設。去年台北市還債92億元，更拿下6都第一。

她說，為達2050年減碳淨零政策目標，北市府也著手規畫「台北市綠能循環園區興建營運移轉案」，希望能夠藉由本次參訪台中綠能生態園區，彼此交流綠能發電的經驗。

李泰興也藉此機會邀請台中市政府組隊報名2025雙北世界壯年運動會，共同透過運動感受雙北城市之美。

李泰興表示，截至113年7月，北市府獲財政部核定民間投資金額為194億餘元，為鼓勵市府同仁持續積極推動促參招商，乃參訪台中市政府，希借鏡台中市立老人復健綜合醫院及台中市立綜合長照機構等兩案成功招商經驗，作為北市府接下來推出「台北市秀山長照園區開發案興建營運移轉（BOT）案」之參考。

財政局表示，此次與台中市政府機關進行業務交流，透過跨局處參訪，促進雙方在各項業務共同進步與合作。未來也將藉由蔣萬安市長帶領的「台北隊」，從宏觀產業環境，落實到在地促參業務，帶動整體經濟發展，持續打造台北市成為未來之都。

BOT 北市府 蔣萬安

延伸閱讀

中職／李多慧與蔣萬安南機場夜市同框 網：為什麼萬安可以？

2030年擬重啟核電？ 蔣萬安指能源政策這2點最重要

幼園狼師案逾20受害僅認定8人？ 蔣萬安今還原調查程序

大巨蛋辦國慶晚會 劉世芳稱未提過 蔣萬安：韓國瑜有聯繫

相關新聞

北市去年獲「招商王」、「還債王」 數據曝光

台北市秘書長李泰興率領北市府財政局長胡曉嵐、觀光傳播局長王秋冬等辦理促參案件市府人員，今天拜會台中市府秘書長黃崇典，雙方...

北市中山商圈成立發展協會 再喊話市府：細部計畫調整

中山南西商圈遭檢舉違反土地使用分區，恐面臨消失的處境，為此，商圈今天舉辦「心中山巷弄好生活商圈發展協會」成立大會，約有5...

二重疏洪道疏濬影響 入口堰單車道拓寬並增設夜間照明

新北二重環狀自行車道是熱門景點，不過近期因入口段疏濬及河道整理工程疏濬範圍，將影響入口堰自行車道，民眾出入不便。新北高灘...

劉世芳拜會市府未提國慶晚會建議？北市府說話了

內政部今天發新聞稿，指有媒體報導劉世芳在拜會蔣萬安時，提及希望在北市舉辦今年國慶晚會一事，但劉世芳當天並未提出有關國慶晚...

助原住民創拓商機 滬尾藝文休閒園區打造圓夢平台

為了提供原住民族人產業升級以及打造創業圓夢平台，新北市原民局辦理原住民族產業精實暨創業計畫已邁入第6年，這次升級計畫並帶動產業發展，原民局在昨日於新北滬尾藝文休閒園區舉辦原住民族商品媒合宣傳記者會，首次宣布透過與新北滬尾藝文休閒園區業者合作，提升族人商品曝光度，也協助創業者穩定事業成長。

北市市場處人事異動...黃宏光接任處長 議員籲：傾聽基層

台北市市場處長陳庭輝調升台北市政府技監，處長一職改由黃宏光擔任，今天舉行交接。市場處表示，黃宏光過去任職研考會主任秘書，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。