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北市中山商圈成立發展協會 再喊話市府：細部計畫調整

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市南西心中山商圈、赤峰街商圈成立協會。本報資料照片
台北市南西心中山商圈、赤峰街商圈成立協會。本報資料照片

中山南西商圈遭檢舉違反土地使用分區，恐面臨消失的處境，為此，商圈今天舉辦「心中山巷弄好生活商圈發展協會」成立大會，約有50間以上店家出席。協會表示，會先向會員說明進展資訊，同時也盼市府以細部計畫方式進行調整。都發局表示，地方取得共識後，民國114年的全市都市計畫通盤檢討會納入考量。

心中山表示，當前任務為整合商圈居民、商家及所有權人的意見與資源，並擔任政府與商圈的溝通平台，同時組織擬定商圈管理自治公約，因此也期盼北市府盡快回應商圈社區居民與店家聲音，展開細部計畫調整。

心中山說，過去幾年政府法定都市計畫通盤檢討，北市府已知此商圈住商混合現況，更早在1976年「變更原轄區使用分區調整商業區、行政區及混合區案」表明本區具有商業使用的潛力，近十年市府對此區的公共建設之資源投入與觀光推廣的發展。

心中山說，台北市都市計畫可以隨著產業需求調整，且過去已有良好前例，像是文山區指南里及老泉里（貓空地區）、停車場用地及擬定可申請開發許可範圍主要計畫案，以及南港區「產業生活特定專用區土地使用分區管制案」等，都是提供新的方向，以協助產業發展。

心中山說，市府無須被動等待都市都市通盤檢討，透過區域細部計畫調整即可為南西中山商圈提供更進步、更符合現況需求的改變，呼籲加速之餘，以適地適性的方式調整土管。

都發局表示，樂見中山商圈及赤峰商圈籌備組織，市府也將協助輔導並啟動跨局處會議研議，市府訂有相關原則，只要符合規定的連署店家即可採用評點方式暫緩裁處，目前商圈已提出申請，將儘速辦理審理作業。

都發局表示，都市計畫通盤檢討放寬商業使用，應立基於商家能透過自律管理，降低對居民生活上的干擾，凝聚共識，市府預計於民國114年啟動全市都市計畫通盤檢討法定程序作業，若地方取得共識，屆時將一併納入考量。

中山商圈。本報系資料照
中山商圈。本報系資料照

北市府 都市計畫

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