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瑞芳大寮保安宮共餐有成 各界出錢出力共襄盛舉

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
為響應共餐關懷社區長者，觀天下有線電視公司也到大寮保安宮捐贈加菜金，要讓共餐細水長流。圖／觀天下有線電視提供
為響應共餐關懷社區長者，觀天下有線電視公司也到大寮保安宮捐贈加菜金，要讓共餐細水長流。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳大寮保安宮銀髮共餐已經有十年，也是廟宇開辦銀髮共餐的先驅，歷年來除了有志工們每周四的熱心張羅，也有賴於各界有錢出錢，有菜出菜，讓共餐菜色每次都很澎湃，今(1)日為響應共餐關懷社區長者，在地企業觀天下有線電視公司也到場捐贈加菜金，要讓共餐細水長流。

每周四大寮保安宮好熱鬧，十年下來都是這幅場景，志工不畏高溫炎熱的天氣，在廚房忙進忙出張羅今天共餐的菜色，婆婆媽媽的好手藝讓共餐仿佛辦桌一般精采，今天更適逢保安宮新任主委交接，包括瑞芳區公所，議員林裔綺服務處等單位都來見證交接。

值得一提的是，在地經營二十多年的觀天下有線電視公司團隊，為關懷社區長者，今天也在總經理黃清波的帶領下，捐贈大寮保安宮的加菜金，並和長者共餐話家常，場面很熱絡。

大寮保安宮新任主委周志成說，保安宮共餐行之有年，具有一定的規模和形式，讓長者可以走出家門和左鄰右舍閒話家常，也感謝長期以來各界有錢出錢有力出力，今天更有觀天下有線電視公司的贊助加菜金，讓共餐持續穩定發展。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，觀天下在地經營二十多年，深入地方大小事，獲得民眾好評，這次到大寮保安宮捐贈加菜金，盡棉薄之力關懷地方長者，希望讓長者開心共餐。

保安宮 瑞芳 辦桌

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