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瑞芳九份欄杆不堪使用 地方將盤點爭取經費修繕

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市議員林裔綺服務處就偕同永慶里里長到現場會勘，並要求要通盤檢視九份地區硬體損壞情形，再來爭取財源來一併修繕。圖／觀天下有線電視提供
新北市議員林裔綺服務處就偕同永慶里里長到現場會勘，並要求要通盤檢視九份地區硬體損壞情形，再來爭取財源來一併修繕。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳九份地區為觀光重鎮，每年都吸引百萬以上遊客到訪，但也因為每到冬天潮濕多雨的天氣，使得硬體設施容易腐蝕損壞，今(1)日市議員林裔綺服務處就偕同永慶里里長到現場會勘，並要求要通盤檢視九份地區硬體損壞情形，再來爭取財源來一併修繕，讓觀光地區的安全性更有保障。

今(1)日市議員林裔綺服務處主任蘇有德和永慶里里長許義村和市府觀光旅遊局，瑞芳區公所就到位在九份消防分隊後的觀景平台，只見平台位居高位，視野遼闊，許多遊客都愛在此駐足，但是一旁的實木圍欄卻早已損壞不堪，搖搖晃晃的看起來很危險。

永慶里里長許義村說，這處平台視野很好，白天可以看日出，另一角度傍晚可以看夕陽，不少遊客都會在此駐足拍照，但因為圍欄損壞已久，目前已經先張貼告示，希望有關單位可以協助修繕，保障民眾的人身安全。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德說，其實除了永慶里這處景觀平台，九份地區還有很多也是類似的硬體設施不堪使用的情形，因此，將協助九份地區進行通盤的檢視，並提交修繕計畫給有關單位，希望能盡快爭取財源來修繕，提升整體旅遊的安全品質。

九份 瑞芳 議員

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