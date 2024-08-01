助原住民創拓商機 滬尾藝文休閒園區打造圓夢平台

為了提供原住民族人產業升級以及打造創業圓夢平台，新北市原民局辦理原住民族產業精實暨創業計畫已邁入第6年，這次升級計畫並帶動產業發展，原民局在昨日於新北滬尾藝文休閒園區舉辦原住民族商品媒合宣傳記者會，首次宣布透過與新北滬尾藝文休閒園區業者合作，提升族人商品曝光度，也協助創業者穩定事業成長。

新北市原民局長林瑋茜表示，為了讓原住民族人創業後能夠穩定經營自身產業，今年原民局將歷屆參與精實創業計畫獲獎商品集合推出「新北原創好禮」，並與新北滬尾藝文休閒園區合作，拓展新通路，讓商品在園區內的禮萊廣場上架。除了看中該園區為大台北地區首座結合旅行住宿與購物商場的型態園區外，更認同園區致力於將文化結合生活休閒，在國內外旅客入住園區中的將捷金鬱金香酒店時，也擴大原民商品能見度，傳遞在地文化底蘊。

在「新北原創好禮」中，主要以檳榔葉鞘等大自然素材設計成居家生活用品的「拿鞘」品牌創辦人劉大衛表示，透過此次原民商品與飯店、商場的合作資源，能讓過去只觸及小眾市場的原住民族傳統工藝商品，用不同的方式走入大眾眼簾。

新北市原民局表示，持續關心歷屆精實創業獲獎團隊，協助族人創業者找到長久經營的商業模式，也期望透過這次在滬尾藝文休閒園區的媒合機會，不僅協助族人拓展市場，同時鼓勵創業者跨出心中的那道牆，主動向不同領域業者合作，也讓文化推廣有更多種可能。