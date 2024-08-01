淡水人工草皮橄欖球場近完工 市議員視察施工狀況

淡水沒有一處適合橄欖球訓練基地，因此新北市議員蔡錦賢去年向新北市教育局、中央體育署爭取補助經費共四千四百多萬元，在正德國中後方的文中八用地闢建一座國際級，面積8千平方公尺，全國第一座的人工草皮橄欖球場，目前工程進度已經達到九成，日前市議員也特別到現場關心施工狀況。

市議員蔡錦賢表示，過去在淡水有正德國中、竹圍中學、淡水國中、三芝及石門國中學等橄欖球校隊優等學校，在比賽過程中，都得要去跟其他學校借用場地，而還是非標準比賽場地，因此這次有了這一座橄欖球場的興建，當中的人工草皮不僅是全國首座，更是讓選手在比賽時不容易受傷，讓淡水的球隊運動更能夠在優質的環境下比賽及練習。對此正德國中校長也期盼完工後，能夠帶給選手更好的場地。

正德國中校長黃易進表示，淡水北海岸的橄欖球發展，是以正德國中為培訓基地，從國小的帶式橄欖球，到正德國中接著往上到竹圍高中，希望可以培訓出三級制的橄欖球培訓人才，而這次也感謝市議員蔡錦賢的爭取，讓淡水成為全國第一座的人工草皮球場，也希望未來可以成為國家的培訓基地，訓練出更多優質的運動選手人才。