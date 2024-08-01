快訊

Live／麟洋配戰局膠著 對抗泰國組合第二局11:10領先

兒少性侵案可報機構名…這4字沒釐清 媒體還是集體噤聲

奧運網球／超級搶十遭捷克逆轉 謝淑薇、曹家宜無緣女雙4強

淡水人工草皮橄欖球場近完工 市議員視察施工狀況

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市議員蔡錦賢視察全國第一座的人工草皮橄欖球場施工情況，目前工程進度已經達到九成。圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員蔡錦賢視察全國第一座的人工草皮橄欖球場施工情況，目前工程進度已經達到九成。圖／紅樹林有線電視提供

淡水沒有一處適合橄欖球訓練基地，因此新北市議員蔡錦賢去年向新北市教育局、中央體育署爭取補助經費共四千四百多萬元，在正德國中後方的文中八用地闢建一座國際級，面積8千平方公尺，全國第一座的人工草皮橄欖球場，目前工程進度已經達到九成，日前市議員也特別到現場關心施工狀況。

市議員蔡錦賢表示，過去在淡水有正德國中、竹圍中學、淡水國中、三芝及石門國中學等橄欖球校隊優等學校，在比賽過程中，都得要去跟其他學校借用場地，而還是非標準比賽場地，因此這次有了這一座橄欖球場的興建，當中的人工草皮不僅是全國首座，更是讓選手在比賽時不容易受傷，讓淡水的球隊運動更能夠在優質的環境下比賽及練習。對此正德國中校長也期盼完工後，能夠帶給選手更好的場地。

正德國中校長黃易進表示，淡水北海岸的橄欖球發展，是以正德國中為培訓基地，從國小的帶式橄欖球，到正德國中接著往上到竹圍高中，希望可以培訓出三級制的橄欖球培訓人才，而這次也感謝市議員蔡錦賢的爭取，讓淡水成為全國第一座的人工草皮球場，也希望未來可以成為國家的培訓基地，訓練出更多優質的運動選手人才。

淡水 運動 體育

延伸閱讀

影／淡水75歲騎士左轉被後車撞上 跌摔在地險遭輾

台灣之光平均12歲 淡水愛樂團獲維也納音樂節冠軍

淡水行忠宮慶祝關公聖誕 照顧弱勢不遺餘力

影／印度男開特斯拉「自駕輔助」在淡水鬼切釀成3車事故

相關新聞

北市去年獲「招商王」、「還債王」 數據曝光

台北市秘書長李泰興率領北市府財政局長胡曉嵐、觀光傳播局長王秋冬等辦理促參案件市府人員，今天拜會台中市府秘書長黃崇典，雙方...

北市中山商圈成立發展協會 再喊話市府：細部計畫調整

中山南西商圈遭檢舉違反土地使用分區，恐面臨消失的處境，為此，商圈今天舉辦「心中山巷弄好生活商圈發展協會」成立大會，約有5...

二重疏洪道疏濬影響 入口堰單車道拓寬並增設夜間照明

新北二重環狀自行車道是熱門景點，不過近期因入口段疏濬及河道整理工程疏濬範圍，將影響入口堰自行車道，民眾出入不便。新北高灘...

劉世芳拜會市府未提國慶晚會建議？北市府說話了

內政部今天發新聞稿，指有媒體報導劉世芳在拜會蔣萬安時，提及希望在北市舉辦今年國慶晚會一事，但劉世芳當天並未提出有關國慶晚...

助原住民創拓商機 滬尾藝文休閒園區打造圓夢平台

為了提供原住民族人產業升級以及打造創業圓夢平台，新北市原民局辦理原住民族產業精實暨創業計畫已邁入第6年，這次升級計畫並帶動產業發展，原民局在昨日於新北滬尾藝文休閒園區舉辦原住民族商品媒合宣傳記者會，首次宣布透過與新北滬尾藝文休閒園區業者合作，提升族人商品曝光度，也協助創業者穩定事業成長。

北市市場處人事異動...黃宏光接任處長 議員籲：傾聽基層

台北市市場處長陳庭輝調升台北市政府技監，處長一職改由黃宏光擔任，今天舉行交接。市場處表示，黃宏光過去任職研考會主任秘書，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。