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汐止內溝溪木頭步道損壞難行 補做仿木地板保安全

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區內溝溪步道有一截還是木頭做的，出現腐蝕破損，市府水利局也進場改善，要換上仿木步道，保障散步民眾的安全。圖／觀天下有線電視提供
汐止區內溝溪步道有一截還是木頭做的，出現腐蝕破損，市府水利局也進場改善，要換上仿木步道，保障散步民眾的安全。圖／觀天下有線電視提供

汐止區內溝溪步道，之前因為木頭步道容易腐蝕損壞，所以，沿線都換上了仿木材質，不過，在與台北市交界處，還有一截還是木頭做的，出現腐蝕破損，散步經過踢到很危險，所以，市府水利局也進場改善，要換上仿木步道，景觀更一致，也保障散步民眾的安全。

忠山里長吳國全表示，在內溝溪前面的一端已經整建好，整個步道都是仿木的水泥步道，做的很好，大家經過都覺得很舒服，這五六年來，維護也非常方便，但是在與台北市的交界還有一小截是木頭步道，常常都會發現木頭中間有破洞，常常要整修非常不方便，而且過路行人在走路上有安全上的威脅，所以，一直建議將木頭的地板也翻修，也改為仿木的，很感謝議員白珮茹一直很努力的幫忙爭取，還有新北市水利局及汐止區公所，大家同心協力改善，現在工程已經在做了，今天來看覺得很高興，施工期間請民眾忍耐一下，過段時間做好了，大家有一個更健康更安全的步道。

內溝溪不但風景優美，生態也很好，尤其這一帶在做鳥類保護，不但，有候鳥還有水鳥等等，所以，每天都吸引不少人來，民眾也希望中間這一小截的步道做好後，散步休閒更安全，另外，沿著溪岸最近也在除草中，其中有一段則是維持原狀，主要是因為里辦公處將這裡列為鳥類保護區，要讓鳥類可以在這裡棲息繁殖。

生態志工說常常都會到內溝溪走走，所以，對這邊的環境很了解，看到這邊的景觀跟以前差很多，現在這裡有一個水鳥的保護區，那個地方都不太需要除草，讓白腹秧雞跟紅冠水雞都有一個棲息地，所以，它們每年四、五月的時候，都會帶著小雛雞出來外面覓食，會覺得非常可愛，還有也有很多鷺鷥類的鳥會在這裡覓食，有大白鷺、小白鷺、中白鷺，還有候鳥的蒼鷺、池鷺等等，生態真的很好。

汐止

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