二重疏洪道疏濬影響 入口堰單車道拓寬並增設夜間照明

新北二重環狀自行車道是熱門景點，不過近期因入口段疏濬及河道整理工程疏濬範圍，將影響入口堰自行車道，民眾出入不便。新北高灘處表示，為此預先做改道工程，將原先主線道拓寬為4公尺寬之雙向車道，同時也增加夜間照明，民眾進出及體驗騎乘將更方便舒適。

高灘處指出，為因應經濟部水利署淡水河二重疏洪道入口段疏濬及河道整理工程疏濬範圍，對既有二重疏洪道入口堰自行車道產生影響，因此預先進行自行車道改道工程，改造後的自行車道主線道拓寬為4公尺寬之雙向車道。

高灘處表示，改道「二重疏洪道入口堰自行車道」全長約270公尺，毗鄰新北大都會公園、熊猴森樂園、重新觀光市集及鴨鴨公園，附近更設有辰光自行車租借站，不僅提供自行車道的可及性及便利性，更進一步促進民眾的健康生活方式及環保出行的思潮。

高灘處長張修銘表示，此次除改道並拓寬自行車道外，更兼顧環境之生態功能，保留既有之榕樹及塊石，提供綠蔭及生物跳島等功能，也利用周邊既有花崗塊石，打造騎乘中供民眾休憩之中繼站，欣賞灘地美景的同時，一同享受自然風光，充分呼吸大樹芬多精。