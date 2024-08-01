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劉世芳拜會市府未提國慶晚會建議？北市府說話了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席關渡宮消防雲梯車捐贈活動。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安上午出席關渡宮消防雲梯車捐贈活動。記者林麗玉／攝影

內政部今天發新聞稿，指有媒體報導劉世芳在拜會蔣萬安時，提及希望在北市舉辦今年國慶晚會一事，但劉世芳當天並未提出有關國慶晚會的任何建議。對此，北市府副發言人李政軒表示，內政部有向市府表達，國慶晚會在台北已是多年之前，期待回到台北市舉辦可以提早準備、順利圓滿。

內政部今天表示，劉世芳在今年6月28日拜會台北市政府，市府由蔣萬安市長與李四川、林奕華兩位副市長及多位局處長出席，討論議題為北市國土功能分區圖草案進度、社會住宅推動，以及蔣市長關切的社子島開發、大彎北段都市計畫，內政部當時也曾發布新聞稿說明相關內容。

對於媒體報導劉世芳部長在拜會時，提及希望在北市舉辦今年國慶晚會一事，內政部強調劉部長當天並未提出有關國慶晚會的任何建議。

北市府副發言人李政軒指出，6月28日劉世芳部長一行拜會台北市政府，國慶晚會雖非當天討論主題，但內政部有向市府表達，國慶晚會在台北已是多年之前，期待回到台北市舉辦可以提早準備、順利圓滿。

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