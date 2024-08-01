柯文哲放話罷免2綠委 謝國樑盼「不要有罷免」：讓大家好好做事

「民間團體」發起罷免涉案的新竹市長高虹安，民眾黨主席柯文哲放話要罷免民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶。面對罷免考驗的基隆市長謝國樑今天說，不要有罷免，讓大家好好做事，包括基隆在內，才是台灣政局未來穩定重要的方向。

高虹安涉貪一審被判有罪停職後，宣布退出民眾黨。目前有人發動連署罷免高虹安，柯文哲說，不要把罷免當成政治工具，並反嗆要罷免吳思瑤和吳沛憶。

謝國樑下午出席模範父親、好人好事代表表揚活動，接受媒體採訪時說，其實這樣子很頻繁罷免是不對的，就他了解，國民黨新北市立委葉元之、台北市立委徐巧芯，現在都被列為目標。