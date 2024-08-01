爭取教保權利！1500人至教育部遊行抗議 北市警公布交管圖

108課綱上路後被拿掉的「數學乙」考科，將在明年分科測驗加考，大考中心日前公布參考試卷，高中教師分析題目難易適中，雖然數乙納入微積分範圍，但考題偏基本，能鼓勵學生不放棄學習。不過，教團仍擔心加考數乙增加學生考試負擔，補教老師則預估文組科系在分發入學管道部分，參採數乙、學測數B不一，可能造成相當大的混亂。

2024-08-01 07:30