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爭取教保權利！1500人至教育部遊行抗議 北市警公布交管圖

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

全國幼教產業工會3日將到教育部前遊行抗議，主張建立公幼教保員申訴救濟管道、公幼教保員應有國旅卡、主管加給數額應一致、偏遠加給應到位等11項訴求，預計號召1500名教保員到場。對此，轄區警方公布交管圖，呼籲民眾配合員警指揮。

轄區中正一警方指出，申准該團體8月3日早上8時至晚上10時，在中山南路舉辦集會活動，自3日早上7時起，執行交通疏導管制勤務，管制範圍包括中山南路（濟南路至徐州路）東側慢車道全線。

警方說，該集會遊行路線，依序為中正紀念堂自由廣場前（集合後出發)，中山南路東側慢車道（直行），景福門圓環東側外環道（直行），中山南路東側慢車道（濟南路至徐州路），在集會後解散。

警方說，為維護活動交通秩序，將視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍，而本次集會活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，同時隨時提供警察廣播電台插播路況報導。

轄區中正一警方公布交通管制圖。記者翁至成／翻攝
轄區中正一警方公布交通管制圖。記者翁至成／翻攝

交通管制 公幼 幼教 車道 集會遊行

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