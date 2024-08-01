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北市市場處人事異動...黃宏光接任處長 議員籲：傾聽基層

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
前市場處長陳庭輝（左一）轉任台北市政府技監。本報資料照片
前市場處長陳庭輝（左一）轉任台北市政府技監。本報資料照片

北市市場處長陳庭輝調升台北市政府技監，處長一職改由黃宏光擔任，今天舉行交接。市場處表示，黃宏光過去任職研考會主任秘書，對於市場改建、攤位改造等轉型有所作為，台北市議員洪婉臻表示，市場改建當務之急外，期許新任處長更有同理心，傾聽基層。

市場處表示，新任處長黃宏光畢業政治大學企業管理學系碩士畢業，民國84年公務人員高等考試二級考試財稅行政中等及格，曾任公務人員退休撫卹基金監理委員會組員、行政院研究發展考核委員會專員、視察、科長，台北市研究發展考核委員會專門委員、主任秘書等職務。

市場處說，黃宏光公務經驗豐富，對於市場處未來的發展勢必大有幫助，市場處會因應時代潮流所提出的市場改建、攤位改造或市場轉型再利用等精進作為，必能再造市場的新風貌。

對於市場處的新氣象。洪婉臻說，市場處要關心的面向很多，新任處長沒有蜜月期，螺絲得栓到最緊，同時市場的業務有其專業性，因此新上任的處長與副處長都要以最快速度熟悉相關業務。

她也期許新任處長要有更多的同理心，必須多傾聽基層攤商的聲音，尤其各大市場的改建是當務之急，要以最有效率跟積極的作為加速前進。

北市 政治大學

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