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國家級活動維安要角 新北拉布拉多警犬退役供領養

中央社／ 新北1日電

新北警犬隊退役的5隻拉不拉多開放領養，其中4隻偵爆犬曾參與總統就職、國慶或國外駐台辦事處活動的維安勤務，1隻緝毒犬也是抓毒功臣，牠們生性穩定、親人且能快速融入家庭。

新北市政府警察局刑事警察大隊警犬隊今天發布新聞稿表示，今年共有6隻警犬退役，除了超人氣明星犬「福星」將由原領犬員領養，其餘5隻在今天起開放領養申請，分別為偵爆犬「亮亮」「飛達」「首領」、XINA，及緝毒犬YUTU，其中「亮亮」「飛達」與「福星」是兄弟關係。

新北警犬隊長馬清基告訴中央社記者，拉布拉多生性穩定、個性親人，因此大多受訓成為尋找毒品的緝毒犬、或尋找爆裂物的偵爆犬，相較狼犬等犬種，牠們在人多的地方執勤也不會驚擾民眾。

馬清基說，以偵爆犬來說，北部地區重大活動都能看到牠們身影，包括國慶、總統就職、總統大選、金馬獎、跨年、外國重要人士到台灣出席活動，或美國在台協會（AIT）及各國駐台辦事處或使館在台舉辦重要宴會等，都會先出動偵爆犬到場排除爆裂物，或協助安檢；至於緝毒犬YUTU則隨警察機關參與抓毒臨檢等任務，也是幕後大功臣。

馬清基表示，警犬會經歷無數場的勤務與測驗，大多服役4年至7年後退役，目前這5隻年齡約7歲，而警犬成長過程就像集體式的軍旅生活，有固定吃飯、訓練、運動時間，身材與飲食也會適度控制，回歸家庭後少了工作壓力，相信能快速融入。

不過，馬清基觀察，他們過去到領養家庭探視退役警犬，常發現領養人因太過溺愛，導致犬隻過度肥胖，尤其拉布拉多很愛吃，常常「衣服又要買新的」，因此為了犬隻健康狀況著想，呼籲領養者不要餵太多零食，也要多帶狗狗運動、走路。

新北警犬隊說，「亮亮」生性樂天，對人或狗都算友善，但天生易胖，且目前有點過胖，需控制體重；「飛達」喜歡與人互動，跟其他動物相處偏向互不干擾，也比較喜歡自己到處聞聞、探索環境。

警犬隊表示，「首領」個性較人性化，有自己的相處規則，一旦熟悉後就較為隨和，皮膚在換季時較敏感，也有輕微貧血；XINA活潑好動，對人或狗都非常親切，不過皮膚也較敏感，目前有在吃中藥調理。

警犬隊說，YUTU比較需要人類關注，忠誠度滿分，總是喜歡黏在領犬員身旁，雖然腳曾受過傷，但已癒合，能正常奔跑玩耍。

警犬隊表示，自民國111年起共舉辦3次退役犬公開領養活動，每次都有上百人報名，有意領養者可在警犬隊臉書（Facebook）粉絲專頁「新北市政府警察局警犬隊NTPD-K9 UNIT」申請。

警犬

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