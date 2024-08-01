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北榮嶄新「新醫護宿舍大樓」啟用 醫護人員樂搬新家

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
「臺北榮總新醫護宿舍大樓」今天開放入住，新宿舍新穎的飯店式櫃檯非常有飯店的氛圍。記者邱德祥／攝影
「臺北榮總新醫護宿舍大樓」今天開放入住，新宿舍新穎的飯店式櫃檯非常有飯店的氛圍。記者邱德祥／攝影

斥資新台幣超過21億，由潤泰集團善心捐建「臺北榮總新醫護宿舍大樓」，今天開放入住，陳威明院長特別在門口迎接第一批入住的護理人員。新醫護宿舍大樓一個月租金只收新台幣1000元，大多數的成本由醫院自行吸收，也特別在一樓設置值班床，讓藥師、醫檢師、放射師、呼吸治療師等需要值班的同仁都可以使用，期許優質的工作環境吸引更多優秀人才加入北榮團隊，提供最高品質的醫療服務，守護全民健康。

臺北榮總新醫護宿舍大樓為地下1層、地上18層樓的建築，以「家」為概念設計興建，新穎貼心的設備、飯店式的安全管理，提供如「家」一般溫暖、舒適的居住環境。戶外設有療癒人心的休閒公園，大樓內部建置300間獨立套房，每間套房規劃4組獨立式桌、床櫃，共設置1200床供單身醫護同仁、44戶眷舍及9戶學人宿舍。

今年6月才從事護理工作的謝仔庭護護理師，及已工作超過十年的陳宇護理師都表示，對於能入住豪宅等級的宿舍十分開心。首先是嚴謹門禁管理，住的更安心，還有寬敝明亮的交誼廳，設備完善的多功能室，微波爐、電鍋、冰箱、電視機及飲水機一應俱全，讓需要輪三班的護理同仁可以隨時進食休息，不會影響到同寢室的室友，在半夜如果肚子餓了，院方也規劃泡麵販賣機，讓同仁可隨時補充營養，不需再出外覓食。

特別值得一提的是洗、曬衣空間，洗、脫、烘三機俱備又保有隱私。工作服院方免費洗滌後，會派專人送至各寢室每位同仁專屬櫃子，提供如飯店級的專業服務。而所居住的四人房中，除了有專屬衛浴設備，每個人也都有專屬的床組書桌，設置隔簾保護隱私，大面窗景觀優美，回到宿舍就像回到家一樣舒適。陳威明院長也和同仁一起吃湯圓，分享入厝喜氣。

「臺北榮總新醫護宿舍大樓」今天開放入住，護理師帶著行李搬新家。記者邱德祥／攝影
「臺北榮總新醫護宿舍大樓」今天開放入住，護理師帶著行李搬新家。記者邱德祥／攝影
「臺北榮總新醫護宿舍大樓」今天開放入住，圖為四人一房女生宿舍。記者邱德祥／攝影
「臺北榮總新醫護宿舍大樓」今天開放入住，圖為四人一房女生宿舍。記者邱德祥／攝影
「臺北榮總新醫護宿舍大樓」今天開放入住，護理師在舊宿舍整理好行李合影，準備搬新家。記者邱德祥／攝影
「臺北榮總新醫護宿舍大樓」今天開放入住，護理師在舊宿舍整理好行李合影，準備搬新家。記者邱德祥／攝影
「臺北榮總新醫護宿舍大樓」今天開放入住，護理師帶著行李搬新家，院長陳威明（右二）在門口迎接。記者邱德祥／攝影
「臺北榮總新醫護宿舍大樓」今天開放入住，護理師帶著行李搬新家，院長陳威明（右二）在門口迎接。記者邱德祥／攝影

宿舍 榮總

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