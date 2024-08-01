北榮嶄新「新醫護宿舍大樓」啟用 醫護人員樂搬新家

斥資新台幣超過21億，由潤泰集團善心捐建「臺北榮總新醫護宿舍大樓」，今天開放入住，陳威明院長特別在門口迎接第一批入住的護理人員。新醫護宿舍大樓一個月租金只收新台幣1000元，大多數的成本由醫院自行吸收，也特別在一樓設置值班床，讓藥師、醫檢師、放射師、呼吸治療師等需要值班的同仁都可以使用，期許優質的工作環境吸引更多優秀人才加入北榮團隊，提供最高品質的醫療服務，守護全民健康。

臺北榮總新醫護宿舍大樓為地下1層、地上18層樓的建築，以「家」為概念設計興建，新穎貼心的設備、飯店式的安全管理，提供如「家」一般溫暖、舒適的居住環境。戶外設有療癒人心的休閒公園，大樓內部建置300間獨立套房，每間套房規劃4組獨立式桌、床櫃，共設置1200床供單身醫護同仁、44戶眷舍及9戶學人宿舍。

今年6月才從事護理工作的謝仔庭護護理師，及已工作超過十年的陳宇護理師都表示，對於能入住豪宅等級的宿舍十分開心。首先是嚴謹門禁管理，住的更安心，還有寬敝明亮的交誼廳，設備完善的多功能室，微波爐、電鍋、冰箱、電視機及飲水機一應俱全，讓需要輪三班的護理同仁可以隨時進食休息，不會影響到同寢室的室友，在半夜如果肚子餓了，院方也規劃泡麵販賣機，讓同仁可隨時補充營養，不需再出外覓食。