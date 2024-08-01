北市逾60歲公車司機近20% 屆齡退休後恐加劇駕駛荒

台北市公車駕駛逐年下降，缺額總補不齊，現階段15家公車業者共缺1449 位駕駛員，且60歲以上駕駛員約有18.96%，5年內屆齡退休的駕駛恐高達925名。業者說，桃園市今年替駕駛員加薪1萬元，盼今年調整運/票價時北市府能納入考量；公運處說，駕駛員年齡已延長至68歲，同時持續替業者徵才、改善勞動環境與條件，檢討無效率班次，盼留住駕駛員。

北市公運處統計，台北市15家公車業者共缺1449 位駕駛員，與2022年缺額1509人、2023年缺額1531人相比，雖缺額降低60人，但駕駛員仍不足，加上各業者60歲以駕駛平均落在18.96%，屆齡退休者8年內將少925名駕駛員。在駕駛員滿般11小時的狀況下，人車比必須達到1.52%才符合勞基法，目前只有欣欣客運達標，其餘落在0.8%到1.4%，有車無駕駛的狀況嚴重。

議員詹為元指出，公車在大台北地區是許多人的代步工具，現在正面臨駕駛荒，常因無法符合勞基法導致公車意外頻傳。隨著綠色交通觀念興起、TPASS銷量不斷增加，公運處必須正視駕駛缺額問題，否則公車乘車環境無法得到改善，且疲勞駕駛、工作壓力大的惡性循環，恐加劇駕駛荒，安全性也會產生疑慮，應檢討並盡速改善缺額狀況。

首都客運總經理李建文表示，缺少駕駛員公車班次就會拖班，甚至無法發車，業者都在努力改善勞動條件，包括減少工時、增加休息時間，整建洗手間、休息室、機車棚等。此外，今年桃園市調高駕駛員薪水1萬元，今年為運價調整年，希望調幅不要低於其他縣市，幫台北市公車業者調薪，「薪水不一定能解決所有問題，但薪水不好不可能留住司機」

北市公運處業務稽查科長郭献文回應，考量汽車運輸業駕駛人力不足現象影響產業發展，中央2020年7月起有條件放寬汽車運輸業所屬逾65歲大型車職業駕駛人，可依規定申請換發大型車職業駕駛執照至年滿68歲止，另訂「限於上午6時至下午6時執行駕駛勤務」、「每日總駕駛時間以8小時為限」及「連續駕車3小時，至少應有30分鐘休息」等配套規定。

面對駕駛員持續流失且徵才不易的困境，郭献文說，會持續透過不同措施與策略徵才、育才，吸引民眾加入客運駕駛服務行列，同時改善公車營運環境、駕駛員勞動條件，留任適職駕駛，包括協助業者擴大招募、補貼業者投保等，並依實際乘車需求調整服務水準，檢討無效率路線或班次，提升整體運輸資源效益。