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「大笑」搭律動延緩失智失能 83歲阿英姐笑3年…不用攙扶能走

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
愛笑瑜伽協會理事長王淑芳在父親罹患憂鬱久病自縊後，陪伴母親走過獨居、自理老化過程，決定發起三重愛笑俱樂部、創辦新北市愛笑瑜伽協會，並藉此來培訓種子老師、帶領長輩。圖／新北社會局提供
愛笑瑜伽協會理事長王淑芳在父親罹患憂鬱久病自縊後，陪伴母親走過獨居、自理老化過程，決定發起三重愛笑俱樂部、創辦新北市愛笑瑜伽協會，並藉此來培訓種子老師、帶領長輩。圖／新北社會局提供

台灣2025年邁入超高齡社會，新北年滿65歲已將近75萬人，新北市愛笑瑜伽協會在三重區成立3個社區照顧關懷據點和1個失智關懷據點，培力200名「愛笑力」講師，教高齡長輩用大笑，配合吐氣腹式呼吸，不僅帶來快樂，還能延緩失智失能。一名83歲阿英姐（化名）參與愛笑運動3年，從需要別人攙扶行走，如今能自己扶樓梯扶手走回家。

愛笑瑜伽協會理事長王淑芳曾任電視台財經新聞主播，並以「嫚嬣」藝名主持廣播節目10多年，她出身礦工家庭。她說，在父親罹患憂鬱久病自縊後，陪伴母親走過獨居、自理老化過程，對人生有深層的體悟，決定發起三重愛笑俱樂部、創辦新北市愛笑瑜伽協會，並藉此來培訓種子老師、帶領長輩。

王淑芳表示，愛笑瑜伽是印度家醫科醫師馬丹˙卡塔利亞所創立，她在三重成立中正、光榮、神農和崇德4個據點，其中中正兼失智照顧關懷據點，連2年在三重舉辦世界愛笑日活動，帶領長輩透過大笑，配合各式律動，促進身心健康。

今年83歲的阿英姐曾因脊椎和膝關節動過多次刀，第一次到據點來，須兒子攙扶。王淑芳分享，阿英姐經歷多位親人生離死別，有段時間有如自我放棄，也會一個人跌坐在斑馬線上，她發現後立即將其緊急送醫。

阿英姐不喜歡穿尿片，半小時要上廁所5次，衛生紙一把抓了又抓，因認知退化、憂鬱、肌少症等造成的老化，後來參加愛笑據點3年，如今能自己慢慢扶著樓梯扶手，走回5樓的家。

社會局長李美珍表示，新北年滿65歲的長輩越來越多，為促進長輩健康，市府陸續開發自癒力、肌耐力、甩活力、智慧力、護身力、心創力和愛笑力等七力，希望讓長輩延緩失智失能，常保笑臉迎接人生。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

新北市愛笑瑜伽協會在三重區成立3個社區照顧關懷據點和1個失智關懷據點，教高齡長輩用大笑，配合吐氣腹式呼吸，不僅帶來快樂，還能延緩失智失能。圖／新北社會局提供
新北市愛笑瑜伽協會在三重區成立3個社區照顧關懷據點和1個失智關懷據點，教高齡長輩用大笑，配合吐氣腹式呼吸，不僅帶來快樂，還能延緩失智失能。圖／新北社會局提供
三重愛笑瑜伽中正據點 長輩每周一到周五都來活動，透過大笑配合各式律動，促進身心健康。圖／新北社會局提供
三重愛笑瑜伽中正據點 長輩每周一到周五都來活動，透過大笑配合各式律動，促進身心健康。圖／新北社會局提供

失智 長輩

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