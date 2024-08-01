夏季湧5千萬人次造訪 台北推「避暑景點」不怕日曬雨淋

受到極端天氣影響，台北市的夏季不是體感溫度飆到40度，就是午後豪雨，不過，觀傳局統計暑假仍是國旅旺季，6月仍有5261萬人次造訪，為此盤點出6大主題、40處的室內場館供遊客選擇。另外，針對深入的歷史、人文客群，文化局再推出第三波、15處的文化小旅行景點，帶著遊客深入台北市的古今。

觀傳局長王秋冬表示，亞洲地區的夏季相當炎熱，為了不影響觀光活動，台北市推出即便是白天艷陽，也能暢遊的市內場館避暑。針對喜愛歷史文物的遊客，推薦到國立故宮博物院欣賞「古畫動漫─清院畫十二月令圖」，或到國立歷史博物館欣賞典藏的春秋中晚期金柄銅短劍。

喜愛藝術展覽的遊客，推薦到台北市立美術館不僅周六延長到8點半閉館，也不定期舉辦假日親子活動；台北表演藝術中心獨特的參觀動線參觀回路（publicloooooop），一睹舞台劇的隱藏角落。

觀傳局觀光產業科長闕玉玲表示，暑假是國旅熱門時段，即便受到午後強下雨或高溫等天氣影響，仍是有不少民眾願意來台北市出遊玩樂，根據統計截至今年六月，北市各景點總計約有5261萬人次造訪，可見對於觀光沒有太大衝擊。

另一方面，台北市文化局推出的文化小旅行釋出第三波文化點。文化局介紹，這次選定唭哩岸打石文化展示牆、草山水道系統、舊雙溪河步道、台灣新文化運動紀念館水牢、霧裡薛圳支流遺址等14處深具歷史人文、自然生態及在地特色的文化點。

文化局介紹，陽明山的草山水道系統是神秘淡藍祕境「藍寶石泉」，由於泉水富含多種礦物質，且長時間透過縫隙比細菌還小的安山岩天然過濾，因而得名。唭哩岸打石文化展示牆則呈現了早期開墾先民的住家、水圳護坡及城牆的使用，更是一路延伸到清代到日本時期的過往與工具。

文化局表示，文化小旅行已推出共50處文化點，希望能打破旅遊路線及遊程的既定框架，以多元的文化點及深度故事串起台北的各種想像及面貌，今年底前將陸續推出共計70處文化點，未來也將逐步完成共100處文化點。