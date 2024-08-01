聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市市場處長升任市府技監 職缺由研考會主秘接任
台北市市場處表示，前處長陳庭輝今天調陞台北市政府技監，處長職缺由北市府研究發展考核委員會主任秘書黃宏光接任。
台北市市場處發布新聞資料指出，今天舉辦新任處長宣誓就職交接典禮，前處長陳庭輝調陞台北市政府技監，職缺由研考會主秘黃宏光陞任。
北市府表示，陳庭輝接任市場處長約5年半，期間處理市場改建及疫情防疫等多項重要施政得宜，經討論後，決定借重陳庭輝的土木專長調陞至市府技監職位。
陳庭輝在民國108年1月25日接市場處長，曾擔任過市場處副處長、主任秘書、專門委員，台北市政府建設局技正、秘書等職務，在北市府服務許久。
市場處指出，新處長黃宏光是政治大學企業管理學系碩士畢業，曾任公務人員退休撫卹基金監理委員會組員、台北市政府研考會專門委員、主秘等職務，公務經驗豐富。
市場處表示，新處長在企業管理有豐富知識，對市場處未來發展有幫助，後續將因應時代提出市場改建、攤位改造、市場轉型再利用等精進作為，盼再造市場新風貌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言