北市市場處長升任市府技監 職缺由研考會主秘接任

台北市市場處表示，前處長陳庭輝今天調陞台北市政府技監，處長職缺由北市府研究發展考核委員會主任秘書黃宏光接任。

台北市市場處發布新聞資料指出，今天舉辦新任處長宣誓就職交接典禮，前處長陳庭輝調陞台北市政府技監，職缺由研考會主秘黃宏光陞任。

北市府表示，陳庭輝接任市場處長約5年半，期間處理市場改建及疫情防疫等多項重要施政得宜，經討論後，決定借重陳庭輝的土木專長調陞至市府技監職位。

陳庭輝在民國108年1月25日接市場處長，曾擔任過市場處副處長、主任秘書、專門委員，台北市政府建設局技正、秘書等職務，在北市府服務許久。

市場處指出，新處長黃宏光是政治大學企業管理學系碩士畢業，曾任公務人員退休撫卹基金監理委員會組員、台北市政府研考會專門委員、主秘等職務，公務經驗豐富。

市場處表示，新處長在企業管理有豐富知識，對市場處未來發展有幫助，後續將因應時代提出市場改建、攤位改造、市場轉型再利用等精進作為，盼再造市場新風貌。