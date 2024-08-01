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高壓電檢工程 林口全區、泰山五股區域12日至13日停水
新北林口、泰山、五股等地近年為新興發展區域，移入人口眾多，不過近日台水公司因辦理高壓電檢工程，將導致區內停水，民眾需注意並儲水備用。新北水利局指出，這次停水包含林口全區12日停水16小時，泰山五股部分地區12日至13日停水18小時、泰山南林路12日至13日停水23小時，民眾有需求也可至供水站取水。
水利局指出，自來水公司第二區管理處因辦理「大湳給水廠高壓電氣設備檢驗等六合一工程」施工，林口全區將於8月12日8時起至凌晨24時止停水計16小時。
水利局說明，泰山、五股部分地區於8月12日8時起至8月13日2時止停水計18小時，範圍包括泰山區大科里(大科路、大科一路、錢厝坑、自強路)、同榮里(黎明路、犁頭窠)、黎明里(黎明路、泰林路三段、大科一路)；五股區福德里（登林路83號至91之10號及112號至114之6號）、登林路單號（93至107號）、登林路雙號（116至134之3號）、德音里（外寮路）。泰山部分地區於8月12日8時起至8月13日7時止停水計23小時，影響範圍為泰山區大科里南林路。
水利局表示，這次停水戶數總計6萬668戶（直供戶2267戶），將督促台水公司盡速完工復水，減少停水時間，並設置13處臨時供水站及水車隨時待命，停水期間如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。
水利局補充，13處臨時供水站位置包含林口南勢市民活動中心、麗林國小、林口國宅郵局、贊天宮、林口路竹林路口、林口區公所、師範大學、湖南市民活動中心、竹林路350號斜對面；泰山大科里民活動中心、黎明技術學院；五股新加坡花園城堡、徳音里外寮路1號 。
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