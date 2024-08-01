快訊

蘋果iPhone 16實機新色曝光！5色爭豔這顏色更好看 鏡頭100%垂直排列

JPEX虛擬貨幣吸金案偵結起訴3人 藝人陳零九獲不起訴

LINE訊息常漏接踩社交大雷！教你檢查「即時通知設定」 不怕未讀未回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大巨蛋開唱江蕙沒想復出 蔣萬安仍敲碗：我心中永遠天后

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午到關渡宮出席消防雲梯車捐贈活動。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午到關渡宮出席消防雲梯車捐贈活動。記者林麗玉／攝影

台北大巨蛋9月辦演唱會有望。市長蔣萬安昨點名二姐江蕙攻蛋，不過江蕙經紀人陳子鴻昨回應目前無復出計畫。蔣萬安今天被問是否失望？蔣萬安透露，「江蕙是我心中永遠天后」，這是他個人心願，他還是非常期待，希望江蕙能夠思考看看，因很多民眾都期待江蕙能站上大巨蛋，但這還是要進一步溝通。

蔣萬安今天上午到關渡宮出席消防雲梯車捐贈活動，蔣也提到，大巨蛋開演唱會，最重要的相關期程，審查程序等要一切完備後，要做的預先規畫與安排，他也歡迎所有希望站上大巨蛋表演的不管歌手或團體，他都非常歡迎。

媒體也追問蔣萬安，是要先練周杰倫的「告白氣球」還是五月天的「勇敢？」蔣先大笑三聲表示，其實現階段民眾最期待的，當大巨蛋過去限制能夠克服，在一切符合安全標準、安全無虞下，能盡快舉辦演唱會，這是大家所期待，因為它能帶來的，不僅是符合民眾期待，也能帶動台北市各項經濟的發展。

台北大巨蛋目前正進行消防安全逃生避難驗證，上月30日已經實際演練，包括自衛消防編組應變能力驗證等，蔣萬安昨天表示，預計8月會完成消防安檢及通過審查，最快9月大巨蛋場地就可準備好。

大巨蛋 江蕙 演唱會 蔣萬安

延伸閱讀

台北大巨蛋辦國慶晚會 藍營：可打破人數限制全民參與

大巨蛋消安認證未出爐就喊辦國慶晚會綠白齊轟 藍議員籲蔣萬安：勿急躁

新聞幕後╱韓國瑜指定台北大巨蛋辦國慶晚會 蔣萬安即刻拍板

影／蔣萬安擊鼓號召捐血 許願江蕙復出大巨蛋開唱

相關新聞

大巨蛋開唱江蕙沒想復出 蔣萬安仍敲碗：我心中永遠天后

台北大巨蛋9月辦演唱會有望。市長蔣萬安昨點名二姐江蕙攻蛋，不過江蕙經紀人陳子鴻昨回應目前無復出計畫。蔣萬安今天被問是否失...

高壓電檢工程 林口全區、泰山五股區域12日至13日停水

新北林口、泰山、五股等地近年為新興發展區域，移入人口眾多，不過近日台水公司因辦理高壓電檢工程，將導致區內停水，民眾需注意...

403地震萬華紅單建物「只剩3面牆體」遲未修 北市府明強拆

403地震造成全台各地多處建築物受損，北市通報2140件，建管處已於6月26日勘查完成，經評估列管紅單建物2件，一件預計...

北市雨水下水道 充斥管線排水難

極端天氣造成強降雨頻傳，為提升台北市降雨容受力，市府建與維管排水防洪設施，依「台北市下水道管理自治條例」規定，任何設施不...

貴子坑抽水站 侯友宜提多目標使用

新北現有84座抽水站，市長侯友宜昨出席泰山區貴子坑抽水站開工，該抽水站新建在塭仔圳市地重劃區，侯現場拋出新構想，指該抽水...

受保樹倒砸3車遭索賠 文化局：先協商

台北市青田街一棵受保護榕樹遭凱米颱風吹斷，砸到停車場內的3輛車，車主索賠，文化局指出，列管的受保樹為私人所有，但仍有管理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。