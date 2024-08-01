大巨蛋開唱江蕙沒想復出 蔣萬安仍敲碗：我心中永遠天后

台北大巨蛋9月辦演唱會有望。市長蔣萬安昨點名二姐江蕙攻蛋，不過江蕙經紀人陳子鴻昨回應目前無復出計畫。蔣萬安今天被問是否失望？蔣萬安透露，「江蕙是我心中永遠天后」，這是他個人心願，他還是非常期待，希望江蕙能夠思考看看，因很多民眾都期待江蕙能站上大巨蛋，但這還是要進一步溝通。

蔣萬安今天上午到關渡宮出席消防雲梯車捐贈活動，蔣也提到，大巨蛋開演唱會，最重要的相關期程，審查程序等要一切完備後，要做的預先規畫與安排，他也歡迎所有希望站上大巨蛋表演的不管歌手或團體，他都非常歡迎。

媒體也追問蔣萬安，是要先練周杰倫的「告白氣球」還是五月天的「勇敢？」蔣先大笑三聲表示，其實現階段民眾最期待的，當大巨蛋過去限制能夠克服，在一切符合安全標準、安全無虞下，能盡快舉辦演唱會，這是大家所期待，因為它能帶來的，不僅是符合民眾期待，也能帶動台北市各項經濟的發展。

台北大巨蛋目前正進行消防安全逃生避難驗證，上月30日已經實際演練，包括自衛消防編組應變能力驗證等，蔣萬安昨天表示，預計8月會完成消防安檢及通過審查，最快9月大巨蛋場地就可準備好。