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403地震萬華紅單建物「只剩3面牆體」遲未修 北市府明強拆

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市萬華區桂林路242巷建物損毀，僅剩3面牆體，建物所有權人迄今未提出修繕計畫，市府預計8月2日上午強制拆除。圖／台北市建管處提供
台北市萬華區桂林路242巷建物損毀，僅剩3面牆體，建物所有權人迄今未提出修繕計畫，市府預計8月2日上午強制拆除。圖／台北市建管處提供

403地震造成全台各地多處建築物受損，北市通報2140件，建管處已於6月26日勘查完成，經評估列管紅單建物2件，一件預計2個月內修繕完成、另件將由市府明天強制拆除，列管黃單建物26件則已陸續修繕並申請解除列管中。

建管處表示，403地震列管2件紅單危險建物，分別是士林區葫蘆街2號、萬華區桂林路242巷48弄23號共2處，應於限期2個月內修繕、補強或拆除改善完成。

建管處說，目前葫蘆街建物所有權人已委託專業技師檢送修繕計畫書至市府，並經核定在案，預計2個月內修繕完成；桂林路242巷建物損毀，僅剩3面牆體，建物所有權人迄今未提出修繕計畫，市府預計8月2日上午強制拆除。

建管處指出，其餘列管黃單危險建築物受損情形並不嚴重，無需撤離現場，市府已函限各案件所有權人限期於1年內修繕完成，逾期未修繕者，將依規定裁處怠金6萬元以上。

北市403地震通報2140件建築物受損並於6月26日勘查完成，其中一件萬華區桂林路列管紅單建物明將由市府強制拆除。圖／台北市建管處提供
北市403地震通報2140件建築物受損並於6月26日勘查完成，其中一件萬華區桂林路列管紅單建物明將由市府強制拆除。圖／台北市建管處提供
403地震過後，北市列管2件紅單危險建物，包含萬華區桂林路242巷48弄23號，應於限期2個月內修繕、補強或拆除改善完成。圖／台北市建管處提供
403地震過後，北市列管2件紅單危險建物，包含萬華區桂林路242巷48弄23號，應於限期2個月內修繕、補強或拆除改善完成。圖／台北市建管處提供

0403花蓮大地震 北市 建物

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