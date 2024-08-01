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大巨蛋辦國慶晚會 北市府點頭

聯合報／ 記者楊正海洪子凱邱書昱程平／台北報導
今年國慶晚會有望在台北大巨蛋舉辦，也將是該場地第一場非體育賽事活動。本報資料照片
今年國慶晚會有望在台北大巨蛋舉辦，也將是該場地第一場非體育賽事活動。本報資料照片

台北大巨蛋能否辦演唱會等非體育賽事活動，須先通過消防安全性能審查，報告預計八月中旬出爐，台北市長蔣萬安昨透露，目前可以確定十月在大巨蛋就會辦國慶晚會。市府內部推估，若無意外，國慶晚會將是台北大巨蛋第一場非體育賽事活動。國慶籌備委員會人士則表示，國慶晚會是否在大巨蛋舉辦，應會在八月底拍板首選，但北市也有備案台大體育館。

「原則上應該是大巨蛋第一個舉辦的非體育賽事。」體育局長王泓翔表示，待遠雄完成消安驗證、主辦單位也將活動計畫送進來後，市府會召集各局處針對不同業務審查，包含消防、交通、維安、環保等計畫，由各局處統一審查，不過國慶晚會屬國家重要活動，在整體維安、交通動線上會更嚴謹。

慶籌會人士指出，大巨蛋當然是國慶晚會場地的首選，但蔣萬安昨天的說法，僅代表確認大巨蛋辦國慶晚會可以符合法規要求，這會是籌備工作的一大突破，但最後是不是在大巨蛋舉行，應該會在八月底的第二次慶籌會工作會報中拍板定案。

國慶 大巨蛋 體育

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