新聞幕後／韓國瑜指定場地 蔣萬安拍板

台北大巨蛋有望辦國慶晚會，每年的國慶籌備委員會照慣例由立法院長擔任主任委員，北市府內人士指出，這次是院長韓國瑜主動聯繫北市府，希望能在大巨蛋辦晚會，市長蔣萬安立即拍板，另外內政部長劉世芳上任時來拜會北市府，也向蔣萬安提及希望在北市辦今年國慶晚會，獲藍綠共識。

府內人士說，蔣萬安認為，這是十幾年來第一次國慶晚會在北市舉辦，也立刻拍板，並指示由北市觀傳局承接。目前預計八月中，消安中心基金會完成相關檢查及各項演練，屆時把案件送市府做全面審查，最快九月大巨蛋就可以舉辦大型群聚活動。

過去的國慶晚會，立法院也會請行政院協助，府內人士說，這次韓國瑜請北市協辦，劉世芳上任也親自到市府拜會蔣萬安，當時除期盼市府送審國土功能分區圖及社宅相關議題，也提到希望北市府能協助今年的國慶晚會，當時北市府認為北市最適合的場地，就是大巨蛋。

親韓人士指出，這是韓國瑜的政治判斷，人民看膩了政治鬥爭，應該把焦點拉回施政建設，不只替蔣萬安加分，也有助國民黨的二○二六、二○二八選舉。

親韓人士指出，民進黨執政常把國慶晚會拉去執政縣市舉辦，現在立法院院長是國民黨籍，現今全台最大亮點是大巨蛋，舉辦的棒球賽屢屢寫下人數紀錄，大巨蛋不只是北市亮點，也是國家首都的重要建設，若能舉辦國家慶典有不同的意義，也有話題性。過去國慶晚會在中南部戶外場地，也碰過陰天下雨，如果在大巨蛋辦，不須考慮天候因素。親韓人士說，大巨蛋可容納四、五萬人，讓參加的人更多，更符合韓國瑜親民的風格，而不是行禮如儀、有限制人數，只有皇親貴族或外賓能進來。

也有藍營人士說，經歷民進黨八年國會多數，現在變藍軍是多數，韓國瑜當立法院長，國慶晚會可以充分展現國旗元素，他舉例，日前中華職棒明星賽在大巨蛋登場，正式開賽前國軍旗隊、樂隊進場，並在演唱國歌時現場拉開一幅巨幅的中華民國國旗，若在大巨蛋舉辦國慶晚會，這場景就可以重現。