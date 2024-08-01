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受保樹倒砸3車遭索賠 文化局：先協商

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
青田街榕樹下砸車。圖／台北市文化局提供
青田街榕樹下砸車。圖／台北市文化局提供

北市青田街一棵受保護榕樹遭凱米颱風吹斷，砸到停車場內的3輛車，車主索賠，文化局指出，列管的受保樹為私人所有，但仍有管理義務，另外砸到的汽車也為私人，屬民事糾紛，以往案例會以和解調解，或由保險處理，這次的案件也會先協助雙方協商。

北市樹保條例規定，政府的角色是防止樹木遭受人為破壞，只有督導管理並無所有權；該受保樹產權複雜，為13人共有，一名住在附近的所有權人無奈，當初想要移除，卻被受保護身分所限，不願賠償。

文化局文化資源科長吳俊銘說，依照樹保條例，只要樹徑、樹胸等達到受保護標準，就會自動認列，相關的權利義務也一併向所有權人告知，該案所有權人13人，可能有些親屬沒有清楚傳達，以至於會有不清楚相關義務。

吳俊銘說，如果認列為受保護樹木，所有權人就必須要善盡維護管理、觀察樹木有無異狀，但基本上只需要填寫申請資料，市府會派員修剪或樹木醫師專業團隊資訊，同時補助所有權人八成的經費。

他說，這次案件也會先協商，必要的話會轉介法務局諮詢或區公所調解等程序，過去都有所有權人妥善提出修剪計畫，也沒有生病相關紀錄，猜測是風強所致，在7月26日邀樹木保護委員到現場勘查，評估無法扶正，基於公共安全考量，同意13人可移除該樹，並且解除列管。

吳俊銘也說，北市重視環境綠資源，且老樹陪著市民遮風擋雨，面對極端天氣、天災，造成樹木受損或生病等，市府也會作為所有權人的後盾，只要有養護管理困難都會盡力協助。

凱米颱風 北市 文化局

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