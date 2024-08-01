貴子坑抽水站 侯友宜提多目標使用

新北現有84座抽水站，市長侯友宜昨出席泰山區貴子坑抽水站開工，該抽水站新建在塭仔圳市地重劃區，侯現場拋出新構想，指該抽水站地點好，希望打造結合公托、市民活動中心的多目標大樓。水利局長宋德仁說，抽水站基地是公園用地，將再了解法令、技術規範及地方需求性，納入整體考量。議員說，抽水站不只是抽水站能增加效益，如何兼顧管理是重點。

貴子坑抽水站斥資3.4億元興建，水利局規畫新增4部4cms（立方公尺／每秒）抽水機，盼解決新北大道4段周邊強降雨造成積淹水隱憂，拚明年完工。

塭仔圳重劃區正進行土地重整作業，開發後將有大量人口移入，侯表示，氣候異常成為新常態，面對極端降雨考驗，市府團隊努力改善新北每一處積淹水點，提升防洪能力是重要課題。

侯讚抽水站地理位置好，希望在基地上，能有市民活動中心、公托等多目標功能，指示水利局評估可行性。

水利局表示，貴子坑抽水站位在公園用地，若要兼具市民活動中心、托老、托幼等功能，可能涉及土地使用分區變更程序，建物樓地板面積、建蔽率、容積率等各項數據需要研議調整。

宋德仁說，將與城鄉局等單位研商，也調查地方民眾需求、法規限制等，在評估多目標使用作業過程，抽水站興建時程不受影響。

市議員李宇翔說，新莊防洪布建設施完善，五股、泰山、林口一帶相對缺乏，市府提前因應防汛，有助於塭仔圳發展。對侯市長主張多目標使用點子，李表示樂見其成。

市議員戴湘儀則說，貴子坑溪是泰山、五股區域重要排水範圍，流經五股工業區加上生活廢水，又因坡度平緩、水流速度慢，導致水質常有惡臭，居民不堪其擾，水利局爭取前瞻經費正進行環境整治工程，加上貴子坑溪抽水站動土，有益於當地防洪、排水及環境優化。