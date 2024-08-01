北市雨水下水道 充斥管線排水難

極端天氣造成強降雨頻傳，為提升台北市降雨容受力，市府建與維管排水防洪設施，依「台北市下水道管理自治條例」規定，任何設施不得橫越雨水下水道及其附屬設施，但審計部發現，不少雨水下水道被管線穿越，包括台電、中華電信等單位管線，阻斷水面超過60%，未來大雨恐導致積、淹水，市府允諾追蹤改善。

審計部報告指出，台電公司21件橫越管線中有7件列管，其中2件阻礙通水斷面達60%以上、2件介於30%至60%、3件30%以下；台北自來水處9件橫越管線中有3件列管，其中1件阻礙通水斷面達60%以上、1件介於30%至60%、1件30%以下；衛工處9件橫越管線中有2件列管，2件阻礙通水斷面30％以下；中華電信9件橫越管線中有2件列管，1件阻礙通水斷面達60%以上、1件介於30%至60%

報告指出，北市水利處截至去年9月，管線橫越有48件，其中18件尚未改善完成，去年1至11月，台北市因暴雨而發生積、淹水15公分以上就有41次，要求北市府應要求橫越管線的權屬單位2周內提改善計畫，3個月內改善完成。

面對橫越管線最多，台電台北市區營業處副處長陳鈞泰說，有被列管的管線都會與水利處一同會勘，請求改善方式。由於管線必須要在地底下至少30公分，若覆土夠深就能從箱涵上方通過，深度不足就採取共構，或是設在箱涵底部；現階段列管數量會逐年減少，並逐案與水利處討論改善方式。

自來水處則回應，大型排水箱涵屬重力管線，早期北水處自來水管埋設後，因台北市地下管線錯綜複雜因素，易遭大型排水箱涵施工包覆。針對自來水管穿越雨水箱涵案件，每季定期開會研商改善方式及進度管控，會透過短管推進等精進工法改善，今年已無「三級列管案件」，二級與一級預計今年底前完成改善。

水利處下管科正工陳宇綸說，列管中的管線，大多都是10幾、20多年前布設，過去廠商不了解法規或沒有道德心，就私下在雨水下水道內布設各種民生管線，如今要求限期改善的管線都算是「歷史共業」，近幾年積極巡察，若發現違規布設管線，就會邀各個管線單位會勘，要求限期改善。

陳宇綸表示，水利處每季都會邀各單位討論管線布設，並要求不能在箱涵、雨水下水道設管線，只要發現違規就會列管，要求限期內改善，最少5萬元起跳，若期限內未改善還可連續裁罰。