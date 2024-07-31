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不畏大雨！ 5萬人擠大稻埕 煙火3百秒「雙倍齊發」
台北市大稻埕夏日節第二場次今天晚間8點舉辦，施放3千發、3百秒主題煙火，並且將凱米颱風停辦的「光耀稻埕」煙火一併齊發。台北市觀傳局統計，今天約五萬人次前來觀賞。
由於台北市稍早突降下大雨，影響到前來觀賞的人次，樂團活動於下午4點半開唱，會場周遭也有胖卡餐車進場，不少民眾跑來覓食，直到晚間8點施放煙火時，雨勢仍忽大忽小，所幸能見度高，加上煙火寬幅擴大，視覺效果更佳。
台北市警察局大同分局表示，因應人潮及車流，加強水門內、外規畫增防踩踏小組，於活動前實施現地演練，避免大量人潮出入造成踩踏意外，並由員警持高分貝喊話器於水門口引導民眾循序散場，同時規畫無人機攔截組及河域巡邏淨空。
大同分局表示，下班車潮部分，重點於民生西路、環河北路、鄭州路等路段，指派重要幹部分區、駐點指揮及規畫警力及義交加強疏導，尤其針對忠孝、塔城路口交通樞紐點，更加派員警協調疏導，打開忠孝西路東向西瓶頸點，並連帶紓解捷運北門站前塔城街（南北向）車潮，快速疏導鄭州路雙向車流。
警察局表示，現場加派500名由交通警察大隊整合相關分局視狀況擴大疏導管制。
觀傳局預告，8月10日適逢七夕情人節，活動最終場將施放長達480秒的「戀曲140」煙火秀，且擴大煙火施放面寬至700公尺以上，更為呼應台北建城140周年，特別設計「Taipei 140」 飛字煙火，邀請民眾前來欣賞。
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