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侯友宜四首長轉參事等事務官1個月 再回任政務官引熱議

聯合報／ 葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜（右）再度調整局處首長職務，引發熱議。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜（右）再度調整局處首長職務，引發熱議。記者侯永全／攝影

新北市長侯友宜為照顧曾是事務官出身、職等較低的局處首長，上個月將消防局、水利局、經發局、勞工局與研考會5名局處首長調任事務官參事、技監，兼代理局長、代理主委，新北市府今天除發布8月1日消防局長由副局長陳崇岳升任、原消防局長李清安免兼代理局長外，人事處網站也公布另外4名局處首長從參事、技監回任政務官局長、主委，引發討論。

人事處長林正壹解釋，依「公務人員退休資遣撫卹法」在107年年改後的法令規定，政務官回任事務官，無論幾天，退休後即可由曾任過事務官職等辦理相關撫卹，經評估後，已完成相關程序，四名局處首長才會回任政務官。

新北市長侯友宜今年6月24日小內閣異動，包括消防局長李清安、水利局長宋德仁、勞工局長陳瑞嘉、經發局長何怡明調任參事兼代理局長，研考會主委林豐裕調任技監兼代理主委。

當初侯友宜考量是為替原本擔任事務官的局處首長調整職等，這些人在過去在擔任公職人員時，大約落在11職等，成為政務官局長後雖比照13職等，但調整參事、技監到事務官，可提升到12職等，雖在職福利待遇沒變差，但退休金可提高。

林正壹表示，回任事務官並沒有一定要擔任多久的規定，經過評估後，除了李清安持續擔任參事，另外4名參事、技監以符合未來撫卹資格，才會調整回政務官。

侯友宜 勞工局

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