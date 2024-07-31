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新任新北消防局長 陳崇岳：加強救災能量及安全

中央社／ 新北31日電
新任新北市消防局長陳崇岳。圖／新北市政府提供
新任新北市消防局長陳崇岳。圖／新北市政府提供

新北市政府今天人事調整，消防局副局長陳崇岳8月1日起接任局長。他表示，將加強救災救護能量，以及加強消防人員執勤安全。未來將成立化學災難搶救訓練中心。

新北市前消防局長李清安6月24日升任參事並代理局長，人事處今天傍晚發布人事調整，消防局局長職務由副局長陳崇岳接任，人事命令於8月1日生效。

陳崇岳向中央社記者表示，升任局長後，未來除持續加強救災救護能量外，還將要求各級救災救護指揮官加強保障消防人員執勤安全，尤其是化學災難搶救安全。

他表示，已爭取環境部化學物質管理署（簡稱化學署）新台幣19.9億元經費，將在鶯歌陶瓷博物館旁設置面積達7公頃的化災搶救訓練場，設施及課程的規劃將比照日本東京消防廳、新加坡民防學院、法國消防高等學院的標準設置。

他表示，為加強公共安全，將加強超高層建築消防搶救戰術運用，同時，為因應反聖嬰現象的強降雨等天然災害搶救，將加強和各區公所的橫向連繫，加速災害應變的救災速度，以保障市民生命財產安全。

市府表示，陳崇岳歷任新北市消防局副局長、中央警察大學兼任警監教官、台灣警察專科學校兼任副教授、台北市政府消防局大隊長。

其他人事調整包括前水利局長宋德仁、前勞工局長陳瑞嘉日前升任參事並代理局長，8月1日起回任水利局長、勞工局長；前研究發展考核委員會主委林豐裕日前升任技監並代理主委，8月1日起回任研考會主委。

勞工局 水利局

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