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三芝埔坪活動中心外牆剝落 民代憂長輩幼兒出入安全

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市三芝埔坪市民活動中心外牆二樓及三樓，出現大理石剝落的情況，議員鄭宇恩今舉辦會勘。圖／鄭宇恩提供
新北市三芝埔坪市民活動中心外牆二樓及三樓，出現大理石剝落的情況，議員鄭宇恩今舉辦會勘。圖／鄭宇恩提供

新北市三芝埔坪市民活動中心外牆二樓及三樓，出現大理石剝落的情況，議員今舉辦會勘，認為該處有幼兒及長輩出入，但403地震後還沒完成修繕，要求公所儘速爭取預算。新北市民政局表示，將針對嚴重處做局部修補，加設防墜網，也將籌措經費，重新整修牆面及防水。

三芝埔坪市民活動中心原為三芝公有市場，現有衛生所附設物理治療所、公立幼兒園、市民活動中心及三芝圖書館臨時場館。

新北市議員鄭宇恩指出，現場可見二樓窗台上方及三樓下緣，有多處大理石磚面翹起，隨時再有搖晃或風雨，都有可能砸到人行空間，令人膽戰心驚。樓下又有物理治療所和幼兒園。

鄭宇恩建議，短期可以先以圍網形式，避免磚面墜落砸中行人；但長期仍需要將整體立面及漏水問題一併改善，將請公所盡速向市府提報計畫爭取預算。

另外，衛生所物理治療所常有長者或身障者使用，鄭宇恩表示，但一樓人行空間因上方牆面剝落，圍起來後就剩下樓梯可供通行，已要求衛生局及三芝區公所盡速規畫替代的無障礙動線，並加強宣導，維護長者安全。位於二樓的三芝幼兒園，外牆磚面和結構間有很大空隙，盼後續施作可以將防水一併做改善。

民政局表示，為保障民眾生命及財產安全，將請公所先就剝落嚴重處做局部修補，並在二樓外牆處加設防墬網，而民政局也將籌措經費，重新整修牆面及內部防水。

新北市三芝埔坪市民活動中心外牆二樓及三樓，出現大理石剝落的情況，議員今舉辦會勘，認為該處有幼兒及長輩出入，但403地震後還沒完成修繕，要求公所儘速爭取預算。圖／鄭宇恩提供
新北市三芝埔坪市民活動中心外牆二樓及三樓，出現大理石剝落的情況，議員今舉辦會勘，認為該處有幼兒及長輩出入，但403地震後還沒完成修繕，要求公所儘速爭取預算。圖／鄭宇恩提供

衛生所

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