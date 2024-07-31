侯友宜小內閣再調整 新北市消防局長換人

新北市石門區公所與日本福井縣美浜町締結姊妹市，今年邁入第36年，每年都會交流互訪的雙方，前幾年因為疫情關係，沒有進行實體的交流活動，而今年來自日本美浜中學的學生再度到訪石門，並且停留6天的時間來到了最後一天，石門區公所也舉辦了溫馨的歡送茶會，祝福來自日本的貴賓，也希望他們以後能夠常常到石門來旅行。

2024-07-31 19:51