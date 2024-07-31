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侯友宜小內閣再調整 新北市消防局長換人
新北市長侯友宜小內閣異動，新北市人事處發布，消防局長將由現任副局長陳崇岳接任，人事命令8月1日生效。原消防局長李清安回任參事，據了解，預計明年將會退休。
人事處指出，新任消防局長陳崇岳51年次62歲，畢業於中央警察大學消防科學研究所碩士，曾任台北市消防局大隊長、台灣警察專科學校兼任副教授、中央警察大學兼任警監教官與新北市消防局副局長。
李清安傳聞將退休已久，新北市長侯友宜早在今年6月，就將李清安升任市府參事兼代理消防局長，據傳就是侯友宜為了讓市府人員能享有更好的退休待遇。
上一波一同調整為參事兼代理局長的還有水利局長宋德仁、勞工局長陳瑞嘉、經發局長何怡明，另研考會主委林豐裕調任技監兼代理主委。
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