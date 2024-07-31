北捷北投站外軌道旁一度冒煙 異常原因待查
台北捷運淡水信義線今天下午出現異常，北投站外軌道旁一度出現煙霧，北捷處理約40分鐘後表示，已完成初步檢修，全線恢復正常運行，異常原因將在收班後詳查。
台北捷運公司今天下午5時許在官網公告北投站系統異常，復興崗站到淡水站區間平均班距拉長至12分鐘，建議趕時間的旅客改搭其他交通工具，並安排北投站至忠義站接駁公車。
北捷說明，行控中心在下午5時22分接獲通報，北投站往淡水方向出站後，約100公尺處的軌道旁有些許煙霧，因此立即將軌道斷電，並請維修人員下軌道處理。
北捷指出，維修人員在晚間6時完成初步檢修作業，煙霧情形已排除，全線恢復正常運行，異常原因將在收班後詳查。
北捷表示，旅客若因此次事件中途提前出站，或已進站後不搭乘，可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料，造成不便敬請見諒。
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