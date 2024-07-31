新北耶誕城12/22馬拉松 競賽、變裝組開放報名

新北市觀旅局指出，今年歡樂耶誕城活動將舉辦充滿創新趣味的「耶誕馬拉松接力賽」，物資設計充滿耶誕元素，賽事區分「競賽組、變裝組」2類，即日起報名，將於12月22日開跑。

觀旅局今天在記者會表示，「耶誕馬拉松接力賽」將結合耶誕元素與幸福氛圍，將延續鐵道馬拉松的追火車精神與元素，藉由接力賽的團隊合作精神，鼓勵追友組隊參與，以旅跑方式遊覽新北河濱公園風光。

「耶誕馬拉松接力賽」，觀旅局指出，物資設計以耶誕老人的裝扮為主題，賽事跑衣兼具話題性與實穿性，以毛巾材質製作耶誕帽，讓追友穿戴時兼具造型與吸汗雙效；完賽後的掛耳毛巾，能大玩變裝創意，可拭汗、擦手兩用。

至於活動亮點，觀旅局表示，每隊可獲一組計時接力信物，信物裝載巨型鈴鐺，接力過程由幸福鈴聲陪跑。

觀旅局指出，每隊5人的賽制，各棒負責5至6公里不等距離，適合一般民眾及輕跑者參與。賽事將從新北市府廣場耶誕城主會場、雪花機灑下白雪後出發，途經縣民大道、華翠大橋。

賽事規劃，觀旅局表示，跑者在華翠橋上迴轉，下橋後轉入水門進入新店溪、大漢溪河濱公園，再折返回到市民廣場，完成接力任務，全程約28公里。

另外，賽事報名特別設計追友熱衷的創意「變裝組」，主辦單位歡迎耶誕主題的搞怪變裝創意，或是任何能吸睛的造型創意，將有機會躍上大舞台秀出團隊造型，活動即日起開放報名。