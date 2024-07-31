新北十三行博物館七夕考古趣 玩轉「鎖」定幸福
新北市立十三行博物館推七夕情人節活動，館內熱門景點拍照打卡可換「幸福鎖」，「鎖」定幸福可抽飯店住宿券等好禮；還可雙人參加仿考古遊戲找「幸福之鎖」與「真愛之鑰」。
十三行博物館今天發新聞稿指出，配合七夕情人節即將到來，特別舉辦「千古奇緣．一生喜來」系列活動，其中「十三鎖幸福」活動，邀請民眾在館內一線天、時光空橋及浮空階梯等處合影，並上傳至社群媒體打卡。
館方表示，上傳打卡者不僅可獲得獨特的幸福鎖，能在景點「鯨背沙丘」裝置上鎖定幸福，還有機會獲得八里福朋喜來登酒店住宿券、雙人下午茶券等獎品；還可以參加製作鎮館之寶「人面陶罐」造型巧克力的DIY活動，將千年文物的形態與甜蜜味道完美結合。
另外，還可以雙人分組方式參加「考古尋緣．發掘永恆」活動，參與者化身為考古學家攜手使用考古工具，在仿考古探坑中尋找象徵永恆之愛的「幸福之鎖」與「真愛之鑰」，體驗考古工作的細緻和耐心，率先發掘出鎖和鑰匙並成功配對開啟的組別，可獲得人氣商品「人面陶罐」造型的玻璃罐。
十三行博物館表示，「千古奇緣．一生喜來」系列活動即日起登場，不僅創造獨特的七夕體驗，也能讓更多人感受到考古的魅力。
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