台北捷運尖峰時段出包！北投站冒煙 車輛等候時間12分鐘

台北捷運尖峰時段出包。北捷發布訊息，17時22分捷運北投站因系統異常，列車停靠及後車時間將增加，趕時間的旅客可改搭其他交通工具，或利用其他轉乘站轉乘。

台北捷運官網路線圖顯示，捷運淡水站到復興崗站異常，區間班距達12分鐘，北投至象山站班距也增加為4至8分鐘。

台北捷運說，17時22分行控中心持續監控路網運行，接獲行車專員回報北投站往淡水方向，出站約100公尺處，道旁有些許煙霧。行控中心立即安排軌道斷電及維修人員下軌道處理中。

北捷表示，行控中心安排列車於北投及復興崗站調整停靠月台，「復興崗站至淡水站」班距約12分鐘；「北投站至象山站班距約4至8分鐘」。啟動公車接駁區段為「北投站至忠義站」。

行控中心已加強相關車站人員引導及廣播，調度列車及彈性調整班距因應，另透過「台北捷運Go App」及公司網站、月台跑馬燈加強宣導。旅客如因本次事件中途提前出站或已進站不搭乘等，均可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料。