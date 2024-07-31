汐止湖光里增youbike 民眾首次租借好方便
汐止區湖光里，在康寧街上有幾個大社區，原本的youbike已經不夠用，所以，里辦公處也爭取再增設，目前在康寧街700號前又爭取增設20台的youbike，才剛啟用，不少里民拿著悠遊卡註冊，第一次租借直說很方便。
湖光里長杜金泉指出，在康寧街700號一帶，剛好有日月光、伯爵金鑽及濱湖大地，很多里民都有騎youbike的需求，雖然，在前面伯爵金鑽前有設一個youbike，但是數量還是不夠，所以，在里民反應後，就向相關單位反應，現在已經增設完成，里民都說很方便，而且youbike2.0，還有加公共意外險，真的不錯，尤其湖光里鄰近東湖捷運站，讓上班族、上課的學生都會很方便。
7/30日才剛啟用，隔天就有不少里民拿著悠遊卡來註冊，他們說是第一次租借，真的很方便，未來會多多利用，可以騎著休閒或是去市場、搭捷運接駁都不錯，尤其現在政府在推綠色運輸，騎腳踏車很環保，而且很多地方可以租借還有還車。
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