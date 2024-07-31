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貢寮龍門里沙丘地質 要種稀有植物營造環境

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區龍門里復育濱海稀有植物，營造社區環境，並進行開工儀式。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區龍門里復育濱海稀有植物，營造社區環境，並進行開工儀式。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區龍門里位居雙溪河出海口北岸沙灘的聚落，舊社沙灘因為地理位置及地形，是許多稀有植物的生育地，龍門里今年也申請新北市社區規劃師計畫，要來復育濱海稀有植物，營造社區環境，今(31)日進行開工儀式，包括貢寮區區長柯建輝，市議員林裔綺服務處執行長顏世雄，市府城鄉局等單位都來共襄盛舉。

這些海景第一排的沙丘植物，是第一道的防護線，和後方的防風林，一起保護龍門聚落；以往居民對這些從小陪伴的環境習以為常，但近年來也發現，這些植物遭受著過度採集和工程干擾等威脅，龍門里辦公處決定重新認識它們開始，透過認養鄰近公有土地建立苗圃並施作入口意象，辦理環境教育宣導、社區走讀導覽，營造地方特色永續發展。

貢寮區區長柯建輝表示，這次種植的稀有植物包括厚葉牽牛、濱旋花、另外像是濱防風、濱蘿蔔等，雖然沒有被列為稀有植物，在台灣的分布也很侷限。新增苗圃健化區，以濱海植物、灌木及原生種中小型喬木為主，並於基地周邊建圍籬。

龍門里里長吳世揚表示，在面臨全球氣候變遷、環境嚴重裂化的今日，且為免受人為採集壓力致植物滅種威脅，本次除延續去年友善的參訪與植物園景觀展示區，今年更計畫建置苗圃健化區，以提供社會大眾接觸藉此延續在地濱海植物種苗，並以建置北部溫帶濱海植物園區為目標。

市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，龍門里用心營造社區環境，並復育稀有植物，相信一段時間就可以看到成效，讓社區環境更好。

復育 貢寮

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