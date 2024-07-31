車多沒處停 汐止同興路增加上百個機車停車格

汐止中興里內居住人口好幾千人，人多車子，就是很缺機車停車格，所以，新北市議員張錦豪也協助爭取改善，而在幾次會勘後，新北市政府針對同興路靠近福德二路沿線，規劃了近100格的機車停車格，現在已經施作完成，紓解當地停車需求。

中興里長蔡振國說，中興里就是人多車多，尤其機車太多了，剛好現在有同興路，可以規劃機車內彎，去年就向議員張錦豪反應，希望能夠協助，在會勘後，現在增加了大約100格的機車格，大大紓解里內的停車需求，很感謝議員以及相關單位的幫忙。

新北市議員張錦豪表示，在汐止社后地區同興路一帶，因為中興里一直很欠缺機車停車格，之前同興路一帶，很多機車都停到了人行道上，所以，從去年就開始爭取同興路人行道可以規劃機車彎，沿線大概近100公尺的長度，做一些機車停車格，在5/27日開始施工，7月初已經有成果，希望有足夠的車位，讓民眾的機車可以停在合格的機車格裡。

同興路單號側人行道夠寬，本來只有在靠近福德一路口有畫機車格，根本不夠，現在規劃機車彎，增加了大約100格的機車停車格，紓解當地長期以來的停車需求，同時也減少機車騎上人行道的情形，讓行人通行也更安全。