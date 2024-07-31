姐妹市36年 新北市石門區與日本美浜町交流很溫馨

新北市石門區公所與日本福井縣美浜町締結姊妹市，今年邁入第36年，每年都會交流互訪的雙方，前幾年因為疫情關係，沒有進行實體的交流活動，而今年來自日本美浜中學的學生再度到訪石門，並且停留6天的時間來到了最後一天，石門區公所也舉辦了溫馨的歡送茶會，祝福來自日本的貴賓，也希望他們以後能夠常常到石門來旅行。

石門區長陳明惠說，連續36年的情誼，已經有超過500位的學生交流互訪，不論在台灣還是在日本，學生們都擁有充實的活動安排與最深入在地的體驗，也期盼雙方的友誼能夠透過每年的交流持續深厚的延續。

美浜町教育長加藤浩表示，很感謝這次到訪公所的用心規劃行程與住宿家庭的熱情接待，雖然只有短短6天的相處，不過彼此雙方都有很多的人生經驗吸收，最後一天的茶會中，更是感覺學生們好像都長大成熟許多，也很感謝石門的大家這麼熱情又溫暖的心。

每年的交流，來自日本美浜中學的學生都會寄宿在石門實中學生家中，雙方的學生都會在這樣的Homestay中培養出好的感情與默契，在歡送茶會中雙方學生也分享如何克服語言隔閡到融合成一片玩樂的過程，也期待透過發達的網路與通訊能夠持續維持彼此的情誼，讓這36年難得的姐妹市、姐妹校之誼延續下去。