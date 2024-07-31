雨水下水道管線橫越影響水流 北市府要求調整

台北市政府為因應極端氣候帶來強降雨，編列維護雨水下水道預算，審計部報告指雨水下水道內有其他機關設置管線橫越會影響水流。北市水利處今天指出，將要求權屬單位調整。

審計部針對台北市總決算審核報告提到，北市府為提升降雨容受力及強化防洪韌性，辦理排水防洪設施管理維護及興建，但雨水下水道有管線橫越影響水流，經列管多年仍未改善。

報告指出，氣候變遷造成短延時強降雨，為降低水患，北市水利工程處去年編列新台幣20億餘元預算，推動興建滯洪池及抽水站、更新及維護雨水下水道縱走調查等，盼提升台北市降雨容受度及強化都市防洪韌性。

報告提到，依台北市下水道管理自治條例，任何設施不能穿越雨水下水道及附屬設施，經統計，北市下水道總長度716公里，但水利處檢視下水道結構、纜線業者巡查及清淤等作業時，發現下水道有其他機關管線橫越影響水流狀況。

經北市府統計，下水道管線橫越共48件，包含已改善同意解除有30件、改善仍在列管或提報解列18件；提改善計畫裁罰7件、其餘41件中有7件是民國109及110年登錄，但至今未完成改善及解除列管。

北市水利處回應，針對雨水下水道管線橫越案件改善期限，是由管線權屬單位，依管線橫越位置、埋設深度、數量、試挖結果、預計影響周邊民生需求和交通動線，訂定提報改善計畫。

水利處表示，會再依計畫內容及管線實際影響排水斷面等評估備查或要求權屬單位調整，確保改善期程合理性，並定期召開追蹤會議列管，就當地條件要求各單位依時限辦理，儘速改善，維護公共排水安全。

此外，審計部報告提到，依台北市積水資訊網，去年至11月底止，北市因暴雨積淹水15公分以上有41次，發生積淹水地點在中山北路5段等處，是水利處興建地下道滯洪池集水範圍內。

報告指出，此地下道滯洪池在110年6月間完工啟用，與112年度積淹水地點等資料比較，集水範圍內因暴雨積淹水共7 次，應檢討易淹水區的排水防洪效能。

北市水利處回應，延平北路等3處積淹水已進場改善，因應排水系統容量不足，士林官邸北側滯洪池新建工程在3月間開工，會滾動檢討整體防洪排水效益。