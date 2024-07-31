新北原民服務中心設備老舊 原民局最快9月啟動整建工程
新北約有6萬名原住民，位於三重的新北市原住民族服務中心建館已逾20年，設備已不敷使用，原民局雖每年編列經費維護，但仍不足。原民局長林瑋茜今表示，此次爭取到中央補助，預計今年下半年動工，未來可提供多元服務，讓族人不用四處奔波。議員建議，也要將法律、金融等服務納入，也要最優先考慮安全問題。
林瑋茜今化身主播，以新聞報導形式進行「新北視：原民進行式」專題報告，北原中心功能可提供都會區族人集會、就業輔導、課程研習及文化薪傳等需求，也是新北首座都會區原民公設。隨著建築物老舊，照明、音響及投影等設備及空間老舊，不敷使用，原民局表示，雖每年皆編列預算加以維護，但使用效益無法完全提升。
林瑋茜指出，過往想整建，但礙於經費卡關無法推動，此次有中央挹注經費5千萬元，期盼能在三重捷運站周邊，提供多面向功能的服務中心，族人來這能一次體驗所有服務，不用再四處奔走。北原中心預計今年下半年動工，最快在明年底、後年完工。
原民局補充，工程完工後，將提供接待服務空間，有就服員等服務，也有親子活動樹屋、共享辦公室作為就業及青創基地、資訊研習中心開設數位課程，還有數位展示空間，以AR、VR方式呈現原民文化藝術及體驗互動。
新北市議員馬見說，樂見其成，但希望把法律諮詢、金融服務等也納入，真的提供一站式整合服務，也期待北原中心未來成為示範區，擴散成效到全新北，由於族人四散各地，期盼能一區設立一站，提升服務量能。
市議員宋雨蓁指出，之前會勘時，有發現電梯老舊，甚至有墜落的危險性，館內動線不良，也是需要改善之處，安全一定要優先，原民局要嚴謹規畫。另外，北原中心該如何活化，也是一大重點，她舉例，目前由各公所協助收服務案件，那北原中心要設置嗎？重新整建只是短期目標，要活化空間有很多方向，沒有長期規畫的目標會非常可惜。
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