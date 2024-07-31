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林口路面汙水滲漏狂冒路面多日 水利局搶修完成通車
新北林口文化北路與忠福路口近日發生冒水事件，甚至其中汙水甚至溢流到林口溪，散發惡臭也影響生態，引發民眾關切。新北水利局表示，颱風後已再度進場漏夜搶修，昨已完成漏水管段更新，揚水站也回復正常運作，除不再溢流至林口溪外，該維修路口也全面通車。
林口P07揚水站日前因壓力管破損造成汙水持續溢流到林口溪，除造成生態問題外，不少周邊居民被汙水臭氣熏到睡不著，因而向議員陳情。新北市議員李宇翔批評，揚水站溢流汙水使林口溪中下游頂福地區產生惡臭，甚至目擊魚類死亡，市府應改善林口汙水系統，提升環境品質。
水利局回應，有關16日林口區文化北路與忠福路路口冒水案，已於凱米颱風解除後立即調度機具材料再度進場，連續24小時不間斷持續搶修，昨完成漏水管段更新，揚水站回復正常運作，不再溢流至林口溪，且該處路口已於今日上午8點全面恢復通車。
水利局表示，這次壓力管破損位置位於文化北路與忠福路口交通要道，無法全面封路修繕，僅能分段開挖，且地下皆為高強度結構混凝土層，開挖深度達地下6米深，致開挖難度提高。換管期間暫採汙水溢流方式處理，為不得已緊急應變，已向環保局報備，符合水汙染防治法規定；經檢測懸浮固體遠低於灌溉水質基準值。
水利局局長宋德仁說，因壓力管為700mm的DIP管，本次更新接頭處皆以210kg/cm2混凝土固定台包覆，且管段縱向加強鋼筋點焊固定，確保壓力管接頭不會再受水壓衝力而鬆脫。
水利局汙水設施科長張弘憲補充，這類情況算是新北第一次有這類情況，這次事件主要原因是周圍工地較多，又有長期經過的重車，導致壓力管連接口部分鬆脫，由於管線深埋4米左右，要監測不容易，但會加強壓力館、出口流量等數據監測。
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