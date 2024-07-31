北市雨水下水道內充斥大量管線排水差 去年逾15cm積淹水41次

為提升台北市降雨容受力，市府興建與維管排水防洪設施。依據「台北市下水道管理自治條例」規定，任何設施不得橫越雨水下水道及其附屬設施，但審計部發現，不少雨水下水道被管線穿越，包括台電、中華電信等，阻斷水面超過60%，未來大雨恐導致排水困難，造成部分地區積、淹水。

北市水利處2023年編列20億7610萬餘元，推動滯洪池及抽水站興建、更新及維護、雨水下水道縱走調查、沉砂池清疏與維護及水情監測等措施，提升台北市降雨容受度及強化都市防洪韌性。目前北市雨水下水道總長716公里，近日檢視下水道結構、纜線業者巡查、清淤作業和積水後查察，發現雨水下水道間有其他機關管線橫越影響水流。

水利處統計，截至2023年9月，管線橫越有48件，其中18件尚未改善完成。對於未於限期內改善或無提出相關改善計畫者已裁罰7件、7件為2020年、2021年錄案，多年未改善。去年1至11月，台北市因暴雨而發生積、淹水15公分以上就有41次。

台電公司21件橫越管線中有7件列管，其中2件阻礙通水斷面達60%以上、2件介於30%至60%、3件30%以下；自來水處9件橫越管線中有3件列管，其中1件阻礙通水斷面達60%以上、1件介於30%至60%、1件30%以下；衛工處9件橫越管線中有2件列管，2件阻礙通水斷面30％以下；中華電信9件橫越管線中有2件列管，1件阻礙通水斷面達60%以上、1件介於30%至60%。

北市水利處回應，每個管線橫越案件的改善期限，是由該管線的權屬單位依管線橫越所在位置、埋設深度、數量、試挖結果與預計影響周邊民生需求及交通動線的程度，來訂定並提報改善計畫。水利處會依計畫內容及該管線實際影響排水斷面等級，審慎評估予以備查或要求調整，確保改善期程的合理性。

下管科正工陳宇綸說，列管中的管線，大多都是10幾、20多年前布設的，過去廠商不了解法規或是沒有道德心，就私下在雨水下水道內布設各種民生管線，如今要求限期改善的管線都算是「歷史共業」，近幾年積極巡察，若發現違規布設管線，就會邀請各個管線單位會勘，要求限期改善。

陳宇綸表示，水利處每季都會邀請各個管線單位討論管線布設狀況，並要求不能在箱涵、雨水下水道設置管線，只要發現違規就會列管，要求限期內改善，最少5萬元起跳若期限內未改善可連續裁罰至改善為止。