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台北大巨蛋辦國慶晚會 藍營：可打破人數限制全民參與

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
中職明星賽在台北大巨蛋舉行，現場展開巨幅國旗。報系資料照
中職明星賽在台北大巨蛋舉行，現場展開巨幅國旗。報系資料照

立法院長韓國瑜主動聯繫北市府希望在大巨蛋國慶晚會，藍營人士分析這是韓國瑜的政治判斷，人民看膩了政治鬥爭，應該把焦點拉回施政建設，大巨蛋結合時事，現正是全台最大亮點，而且國慶晚會辦在大巨蛋，也替台北市長蔣萬安加分，韓國瑜甚至可以展現他親民的作風，讓更多民眾有機會進來參加這場國家的慶典。

藍營人士指出，民進黨執政過去常把國慶晚會拉去執政縣市舉辦，現在立法院院長是國民黨籍，而現今全台灣最大亮點是大巨蛋，舉辦的棒球賽屢屢在寫紀錄，大巨蛋不只是台北市的亮點，也是國家首都的重要建設，若能舉辦國家慶典有不同的意義，也有話題性。

知情人士也說，韓國瑜在北農當過總經理，選市長、選總統聲量高，大巨蛋結合時事，對蔣萬安來說又是加分，所以在大巨蛋舉辦國慶晚會，時機合理，不只幫蔣萬安，也有助國民黨的2026、2028選舉。

另外，過去雙十國慶常碰到陰天下雨，所以綠營把國慶晚會辦在中南部，如果在大巨蛋辦，不須考慮天候因素。藍營人士說，大巨蛋可容納4、5萬人，讓參加的人更多，更符合韓國瑜親民的風格，而不是行禮如儀、有限制人數，只有皇親貴族或是外賓能進來。

也有藍營人士說，經歷民進黨8年的國會多數，現在變藍軍是多數，韓國瑜當立法院長，國慶晚會可以充分展現國旗元素。他舉例，日前中華職棒明星賽在台北大巨蛋登場，正式開賽前國軍旗隊、樂隊進場，並在演唱國歌時現場拉開一幅巨幅的中華民國國旗，若在大巨蛋舉辦國慶晚會，這場景就可以重現。

國慶 大巨蛋 韓國瑜

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