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颱風泡水車慰助申請 台南即日起書面、線上同步受理

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市府針對颱風期間泡水汽、機車辦理相關慰助補助計畫，即日起提供民眾書面及線上雙軌方式申請，每輛泡水汽車將慰助2萬元、泡水機車慰助2千元。圖／資料照
南市府針對颱風期間泡水汽、機車辦理相關慰助補助計畫，即日起提供民眾書面及線上雙軌方式申請，每輛泡水汽車將慰助2萬元、泡水機車慰助2千元。圖／資料照

凱米颱風造成台南市多處行政區積淹水，許多民眾家中汽車、機車等代步工具因此損壞，為減輕民眾財損壓力，南市府辦理相關慰助補助計畫，即日起提供民眾書面及線上雙軌方式申請，每輛泡水汽車將慰助2萬元、泡水機車慰助2千元。

交通局表示，泡水車輛慰助相關申請書表格，今已製作完成並提供給各區公所，泡水車車主可至受災所在地區公所填單申請，同時需備妥行車執照影本、金融機構存摺封面影本、車輛泡水照片或影片及車輛泡水維修發票、收據、車輛報廢證明等相關災害損失證明文件。

交通局提醒，車主若在台南發生車輛泡水災情，需向車輛泡水「發生地」的區公所申辦，申請期間自即日起至8月30日下午5點止，不方便至區公所辦理的民眾，則可至「台南市一站式整合服務」線上申請窗口辦理，所需準備資料與書面申請相同，僅需轉換成電子檔上傳。

交通局也說，此次申請條件為汽車受損維修需超過2萬元，機車受損維修需超過2千元，而各地區公所在接受申請後，會立即進行審核，經審核符合慰助資格者，將依民眾提供的匯款帳戶撥付慰助金，有相關問題可洽各區公所或交通局裁決中心詢問。

凱米颱風

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