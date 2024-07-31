減碳永續 新北李昌峻、洪柏榕獲選百大青農

新北市青農李昌峻經營有機茶園，通過溫室氣體認證的農產品初級加工場；洪柏榕以智慧監測種植有機綠竹筍，破碎老竹代替焚燒。2人獲選農業部113年百大青農，今天分享喜悅。

獲選為農業部113年度百大青農的李昌峻與洪柏榕，今天於市政會議分享榮耀。市長侯友宜讚賞他們傑出成果，並感謝青農提供新北優質農產品，展現青農活力，一起基於生態共好營造永續健康環境。

農業局表示，近年社會重視減碳、淨零碳排；李昌峻以永續生態為基礎，獲得綠色保育認證及有機認證。為推廣三峽茶產業，取得HACCP食品安全管制系統認證、清真認證，也獲選亮點茶莊、荷蘭「靛藍設計獎」。

農業局說，谷芳有機茶園更成為台灣首家通過「ISO14064-1：2018溫室氣體查證」的農產品初級加工場，不僅符合國際減碳訴求，並於2023、2024年都代表台灣參與日本東京食品展，將三峽在地茶葉文化拓展至國際，讓世界看見台灣。

農業局說，青農洪柏榕經營八里榕爺有機黃金筍農場，藉以往科技業工作經驗，導入智慧監測系統，即時瞭解田間溫度、濕度及光照因子，進而控管水分、肥料施用，並防治病蟲害，以降低人力需求且提高生產效能。

為維持綠竹筍產量及品項，農業局表示，筍農多在產季前處理老竹；擔任新北市青農聯誼會八里分會創會副會長的洪柏榕，以機械粉碎取代傳統焚燒方式，成立綠竹碎枝機隊，協助農友清理竹頭及粉碎老竹，減少碳排並將碎竹粒片回歸土壤作有機肥，或作為其他的加工品。