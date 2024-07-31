大巨蛋消安認證未出爐就喊辦國慶晚會綠白齊轟 藍議員籲蔣萬安：勿急躁

台北大巨蛋昨天剛做完消安演練審查，台北市長蔣萬安今天就表示大巨蛋將於10月舉辦國慶晚會，但綠白議員認為，目前消防、安全結果尚未說明清楚，蔣此舉並不適當，應該拿出實際資料證明大巨蛋安全，藍議員也認為，應將安全放在第一位，應先完成消安及疏散計畫再討論後續活動，不能太過急躁。

國民黨議員楊植斗表示，近年來高雄不斷引進國際巨星演唱會，帶動觀光產業發展，北市未來也有搶攻此市場的潛力，但由於大巨蛋從未辦過演唱會，包含硬替能負擔多少遊客進場、緊急狀況下幾分鐘內能將歌迷疏散，將是挑戰之一，蔣萬安雖期待大巨蛋辦演唱會，甚至還期待江蕙辦復出演唱會，但安全第一，應先完成消安及疏散計畫再討論，千萬不能急躁。

民眾黨議員陳宥丞表示，消安基金會昨天才剛看完演練，蔣萬安今天就說要辦演唱會，如同對第三單位「下指導棋」，還在審查階段這樣發言會讓民眾有疑慮，他也提醒市府，大巨蛋不單單只有辦演唱會功能，更應把眼界拉高，未來才有更多國際級賽事或歌手來台，包含場館內硬體應督處遠雄作好，而不是跟遠雄再唱「雙人枕頭」，市府要有更強硬作為。

民進黨議員簡舒培也說，大巨蛋若要辦非體育賽事舉，如何解決逃生避難問題是蔣萬安必須要告訴大家，拿出實際報告資料去證明大巨蛋是安全的，不是每次都只是用嘴巴喊要辦演唱會，過去逃生避難模擬僅針對體育場館去做過，從未依照大型集會去跑模擬數據，市府應該要拿出相關證明告訴民眾大巨蛋是安全的，才是展現負責任的態度，「否則就是拿市民姓名當賭注。」